Richard Harris e Peter O'Toole: o leão e o lobo

Pertencem ambos à mesma geração talentosa de atores ingleses, irlandeses e escoceses revelados pelo teatro, que explodiram no grande ecrã nos Anos 1950/60. Uma fornada, como diz Stephen Fry em Peter O'Toole: Along the Sky Road to Aqaba, que hoje faz a sua geração parecer "muito banal". Mas, antes de irmos a O"Toole, o documentário que se estreia hoje (às 22.00 horas) no TVCine Edition debruça-se sobre o outro: The Ghost of Richard Harris, de Adrian Sibley, traça o perfil complexo desse ator irlandês, desde o jovem apaixonado pelo râguebi, que obteve a sua primeira nomeação para um Óscar como um jogador de caráter violento em This Sporting Life (1963), à personagem do velho e afável feiticeiro Dumbledore, nos dois primeiros filmes de Harry Potter (morreria em 2002, aos 72 anos). Foi este último papel no cinema que lhe deu uma base de fãs entre as novas gerações - para por trás está um percurso muitas vezes ofuscado pela vida de excessos e/ou tormenta humana que definiu a sua imagem pública. Aos olhos dos filhos e da neta, ele era um leão protetor.