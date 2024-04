Herman José, 50 anos a criar bonecos inesquecíveis

De Tony Silva a Nélio, sem esquecer José Estebes, Marilú ou o pasteleiro José Severino, é vasta a galeria de personagens hilariantes criadas por Herman José. No dia em que se assinalam os 40 anos do programa O Tal Canal e também meio século da sua carreira, recordamos a importância que a criatividade do humorista assume para o imaginário de várias gerações.