Harry Styles atingido com garrafa durante concerto

Harry Styles foi atingido por uma garrafa durante um concerto em Chicago, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 14 de outubro.

O cantor conversava com a plateia quando um fã atirou para o palco uma garrafa de água de plástico e acertou em cheio na virilha de Styles.

No vídeo é possível ver que o Harry Styles se contorce em sinal de dor quando é atingido pela garrafa, soltando de seguida um lamento: "Bem, isto é lamentável."

O incidente, porém, durou poucos segundos. O cantor decidiu desculpar o sucedido e começou pouco depois a dançar, dirigindo-se novamente para o meio do palco para continuar a sua atuação.

Harry Styles, que esteve recentemente em Lisboa, está a realizar uma digressão pelos EUA, com o objetivo de apresentar as músicas do seu mais recente trabalho, "Harry's House".