Se há bandas de rock que têm mais do que uma vida, os Pixies são certamente uma delas. Fundados em 1986, na região de Boston, Estados Unidos, separaram-se em 1993. Uma década depois, em 2004, voltaram a reunir-se para uma nova vida que continua ativa e criativa. E nesta nova reincarnação, regressam a Lisboa no próximo dia 13, para um concerto que está agendado para o Campo Pequeno. Por lá, vão apresentar ao público português o oitavo álbum de originais Doggerel (palavra inglesa para poesia irregular no ritmo e na rima). À conversa com o baterista da banda, a partir da Califórnia, via Zoom, David Lovering falou da nova geração de fãs que ouvem e seguem os Pixies e da memória que ainda guarda de um concerto inesquecível... em Lisboa.

Do que trata Doggerel, o vosso novo álbum?

Aquilo que posso dizer é que é o nosso melhor álbum desde a nossa reunião em 2004. Acho que fizemos um trabalho muito consistente. Passaram dois anos em que não fizemos nada e quando fomos para estúdio tivemos uma maior apreciação do que se andava a fazer e do que esteve perdido durante esses dois anos [pandemia]. E isso resultou bem. Todos nós tocámos muito bem como músicos e o nosso produtor fez um trabalho fantástico. Estou muito contente com o resultado final.