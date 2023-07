"Há tendência para a própria pessoa não admitir que precisa de ajuda"

Como é que a peça chegou até si?

Já a tinha visto em Londres, mas quando o João Lourenço [encenador] me convidou não relacionei, só mais tarde ao comentar com a minha mulher é que me lembrei que a tínhamos visto e que, curiosamente, um amigo, o Artur Ribeiro, que é realizador e argumentista, tinha na altura comentado que era um bom papel para mim. Mas isto é apenas uma curiosidade. O João Lourenço achou que eu era o Pedro [a personagem interpretada por Paulo Pires] que ele queria e convidou-me. Já tinha feito dois espetáculos do Florian Zeller, duas peças em simultâneo, a Verdade e a Mentira, que são muito diferentes e têm uma comicidade que esta não tem.

Das três, esta, O Filho, é a mais difícil das que interpretou?

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta é a mais exigente do ponto de vista emocional, mas não diria que é a mais difícil. A priori sim, mas as outras tiveram a dificuldade de encontrar o registo certo. Nesta a grande questão é como abordar a personagem. Um dos pedidos do João Lourenço foi que o elenco visse o filme [O Filho, de 2022, interpretado por Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern e Anthony Hopkins] e falássemos sobre ele. Foi interessante não só para observar como os atores construíam as suas personagens, nomeadamente a minha, interpretada pelo Hugh Jackman, mas também como Florian Zeller realiza em cinema a peça que escreveu para teatro, o que não é muito comum nos dramaturgos, embora ele já o tivesse feito com a peça/filme O Pai. Na altura tive um pouco de receio da minha reação, tinha as expectativas altas em relação ao filme. Mas gostei mais de O Pai do que de O Filho. Aliás, todo o elenco da peça achou o mesmo. E depois de ler o texto em português e saber as indicações do João, percebemos que a abordagem iria ser diferente da do filme.

Vale a pena ver a peça, mesmo depois de se ter visto o filme?

Sim, é mesmo muito diferente. A história é a mesma, mas quer em cinema quer em teatro podem cortar-se alguns momentos, e como este texto é uma tradução, é diferente. No filme surge o pai do meu protagonista - o que foi acrescentado uma vez que não está na peça original -, e para mim é a cena mais interessante do filme.

A peça vai agora estar mais dias em palco do que o previsto, quer dizer que está a correr bem?

A peça era para ter terminado no dia 25 de junho, mas vamos continuar. Sabíamos que podia haver essa possibilidade e vai estar em cena até 16 de julho. O feedback do público tem sido bom. Claro que interessa sempre a quantidade, mas também é importante a forma como o público reage à peça...

Esta peça tem uma mensagem específica...

Não querendo ser serviço público no seu objetivo, a peça acaba por ter uma função social ao chamar a atenção para as questões da saúde mental, da depressão, e neste caso de um jovem. O João Lourenço e a Vera San Payo de Lemos trabalharam na tradução com ajuda de uma psiquiatra do Hospital de Santa Maria, com muitos anos de experiência, que nos ajudou muito. No final, depois de ver os ensaios, ela falou connosco sobre as personagens. Aliás, alguém há pouco tempo disse-me algo que gostei muito: se esta peça fizer com que alguns pais tenham percebido que têm de recorrer a ajuda médica e com isso salvar uma situação, já valeu a pena. Tivemos aqui um colóquio sobre o tema e uma conversa com o público que foi incrível.

Como foi essa conversa?

Foi mesmo incrível. Geralmente as conversas com o público em teatro vivem muito das perguntas que nos fazem sobre os nossos papéis, mas desta foi uma espécie de catarse, as pessoas começaram a falar delas, a partilhar connosco momentos da vida, a fazer confidências. Uma rapariga disse que tinha vontade de chegar a casa e pedir desculpa aos pais, porque ela , em determinado momento da sua vida, foi o jovem da peça. Foram coisas que nos fizeram ficar com a voz embargada.

Por ser pai, este papel o tocou-o de alguma forma?

Sendo pai, tive alguns problemas porque não concordei com algumas direções e caminhos que foram tomados. Mas de facto, eu não sou este Pedro. Tenho a minha visão do que acho, mas é mais interessante sair de mim do que estar a fazer de mim mesmo. Eu, Paulo, arrisco-me a dizer que esta peça pode contribuir para ser melhor pai e estar mais atento. Quando li a peça estava a fazer gravações ao mesmo tempo para a TV, estava a dormir pouco, com muito trabalho e stress, mas dei por mim a sentir-me grato de ter de acordar mais cedo para poder levar a minha filha mais nova à escola, poder estar com ela com qualidade e feliz por ela estar bem. O teatro desperta-nos para os aspetos da vida, mas esta peça fez-nos falar de mil e uma coisas e de muitas experiências que nos fizeram sofrer. Todas as noites saímos dos ensaios com a cabeça a mil e era difícil chegar a casa e desligar. A peça tem alertado para estarmos muito atentos aos silêncios das pessoas.

Tem duas filhas, uma de 10 e outra de 19. Alguma delas já viu a peça?

Sim, a mais velha. A mais nova também queria, mas não tem idade para a ver. Gostou bastante e falámos um pouco de tudo. Desde a visão dela do meu trabalho, às questões da peça.

A questão da saúde mental é algo que os homens começam a estar mais abertos para falar?

Felizmente, cada vez mais, essas questões vão sendo ultrapassadas. E há cada vez mais homens a dizer que fazem terapia. Não falo com grande conhecimento de causa, mas quando me lembro, conheço muito mais mulheres que dizem abertamente que fazem terapia, mas ainda é uma questão cultural. Sinceramente, se assumirmos as nossas fragilidades, tornarmo-nos mais fortes. Nós, seres humanos, somos de uma imensa fragilidade. Ainda há uma grande tendência para a própria pessoa não admitir que precisa de ajuda ou mesmo um pai que não consegue admitir os problemas dos filhos. Tal como a peça diz, há situações em que o amor não basta, é preciso a ajuda de alguém especializado.

E depois desta, qual a próxima peça?

Agora vou começar a fazer um projeto em televisão. Quero descansar um pouco do teatro, do qual gosto muito, mas depois de estar desde janeiro a maio a conciliar TV e teatro, preciso de descansar. Mas quero voltar ao teatro para o ano num projeto que seja tão aliciante como este.

filipe.gil@dn.pt