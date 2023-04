Uma ilusão dentro da ilusão. The Two Character Play, ou na versão portuguesa A Peça para Dois Atores, de Tennessee Williams (1911-1983), é a história de dois atores, irmãos, Felice e Clare, que estão há demasiado tempo em digressão e que ao serem abandonados pela restante companhia de teatro veem-se confrontados com uma plateia que aguarda pela representação de uma peça. A linha entre a realidade e a ilusão torna-se cada vez mais ténue, à medida que a peça se desenrola e os dois irmãos são obrigados a lidar com os seus próprios fantasmas.

A história, que levou dez anos a ser escrita, foi levada à cena pela primeira vez em Londres, em 1967, sendo considerada pelo próprio Tennessee Williams como a sua peça mais bonita depois de Um Elétrico Chamado Desejo (A Streetcar Named Desire, de 1947). É parcialmente autobiográfica com comparações com o relacionamento de Williams com a sua irmã Rose - que passou parte da vida em instituições de saúde mental -, e a quem era muito chegado.