Gulbenkian apoia Temporada Cultural França-Portugal

A Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) anunciou esta terça-feira o apoio à Temporada Cultural França-Portugal. O objetivo é promover e apoiar um conjunto de iniciativas culturais a realizar em ambos os países e surge no contexto da afirmação internacional da Fundação.

Em comunicado enviado às redações, a FCG refere que além dos projetos de ação regular em França, "foi desenhada uma programação específica para esta Temporada Cruzada, com destaque para a realização do concerto de abertura, a 12 de fevereiro", onde vão atuar a Orquestra Gulbenkian e a pianista Maria João Pires. Além disso, também há lugar à "exposição de obras-primas da Coleção Gulbenkian" feita em coprodução com a Coleção Al-Thani, em Paris.

No que toca à programação apoiada pela Fundação, esta incluirá uma exposição no Centre Pompidou, que junta "o cineasta Pedro Costa e o fotógrafo Paulo Nozolino, num diálogo entre o cinema, a escultura e a fotografia que cruza as interrogações plásticas dos artistas", pode ler-se na comunicação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Haverá também uma instalação no Museu do Louvre da autoria de Pedro Cabrita Reis. Totalmente feita em cortiça, As Três Graças procura reinterpretar um dos temas mais marcantes da Antiguidade Clássica.

Além das exposições, há também espaço para a habitual promoção de exposições de artistas portugueses residentes em França. Neste contexto, refere a Fundação Calouste Gulbenkian, vai ser realizada uma "retrospetiva dedicada a Maria Helena Vieira da Silva", no Museu Cantini, em Marselha, com cerca de uma centena de pinturas e desenhos.

Por fim, a exposição Tudo o que eu quero - Artistas portuguesas 1900-2020, realizada no ano passado na Gulbenkian, em Lisboa, estará no Centre de Création Contemporaine Olivier Debray, em Tours. No mesmo espaço, estará a exposição Europa, Oxalá, que tem viagem marcada de Marselha para Lisboa em março.

A Fundação Calouste Gulbenkian estará presente nesta Temporada através da sua delegação em França.