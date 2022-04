Guitarra de Kurt Cobain no vídeo de "Smells Like Teen Spirit" vai ser leiloada

A guitarra azul que Kurt Cobain utilizou no vídeo da música "Smells Like Teen Spirit" vai ser leiloada no próximo mês e espera-se que ultrapasse mais de 700 mil euros.

"Esta é uma das guitarras mais icónicas a vir a leilão, é uma guitarra Mustang Fender azul, uma das preferidas de todos os tempos de Kurt Cobain", disse Martin Nolan, diretor executivo do Julien's Auction's.

A guitarra inclui o estojo original e a fita. Esta guitarra está com a família do vocalista do Nirvana desde a morte de Kurt Cobain em 1994.

O leilão vai acontecer em Nova Iorque, presencialmente e online entre 20 e 22 de maio.

A Julien's Auction disse que uma parte dos lucros serão doados a uma instituição de caridade dedicada à saúde mental.

O leilão inclui também outros itens, como um dos seus carros, um Dodge Dart de 1965.