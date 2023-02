Governo diz que arte contemporânea é "pilar central da política de cultura"

A secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, disse esta quinta-feira, que a arte contemporânea é "um pilar central da política de cultura" e que há "uma certa pujança da produção artística portuguesa".

"A arte contemporânea é um pilar central da política de cultura, uma prioridade mesmo", afirmou Isabel Cordeiro, que sublinhou "o reforço" dos programas e orçamentos para aquisição de obras para a coleção do Estado e "a estruturação" da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea.

Isabel Cordeiro falava aos jornalistas em Madrid, na ARCOmadrid, a maior feira de arte contemporânea da Península Ibérica, que conta na edição deste ano com 211 galerias, 17 delas portuguesas. "É um acontecimento absolutamente incontornável no universo da arte contemporânea", afirmou a secretária de Estado, que destacou "o esforço absolutamente assinalável" de 17 galerias portuguesas para estarem na ARCOmadrid "e marcarem uma presença bastante determinada e muito enriquecedora", levando à capital espanhola "um leque muitíssimo vasto" de artistas, desde consagrados a emergentes, que "estão a surgir com uma pujança incrível".

"É um bom sinal e um sinal muito positivo de uma certa pujança da produção artística portuguesa contemporânea", acrescentou, dizendo que há "um dinamismo" na produção artística contemporânea e "um recrudescimento do mercado da arte" que "é muito saudável" e "muito positivo" para artistas, galerias e "para quem gosta de arte contemporânea, que é um público cada vez mais vasto e mais jovem".

Sobre o alargamento de públicos e do acesso à arte contemporânea, a secretária de Estado lembrou a inauguração, na semana passada, em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, num "território de fronteira", "fora dos circuitos habituais" e afastado dos "grandes centros urbanos", de uma exposição que pretende ser o primeiro momento da circulação da Coleção de Arte Contemporânea do Estado (CACE) pelo país.

A este propósito, destacou também a iniciativa paralela à ARCOmadrid que a Embaixada de Portugal organiza desde 2022 na capital espanhola, com uma mostra de arte contemporânea na residência oficial do embaixador, para promover artistas portugueses, e que este ano colocou o foco em coleções de regiões transfronteiriças.

A exposição, uma homenagem à poetisa e política Natália Correia, inaugurada na quarta-feira, tem como título "A Desordem Necessária" e resulta de "um diálogo transfronteiriço entre duas coleções" - António Cachola, do Museu de Arte Contemporânea de Elvas, e Helga de Alvear, do Museu e Arte Contemporânea de Cáceres.

A zona transfronteiriça entre Portugal e Espanha, para a qual os dois países acordaram desenvolver em 2020 uma estratégia conjunta, "é um dos temas que está muito em cima da mesa" e "é muito importante" também no âmbito da Cultura, nomeadamente, "o reforço da colaboração interinstitucional nos territórios transfronteiriços", afirmou a secretária de Estado, que disse que este deverá ser um dos pontos da agenda da próxima cimeira ibérica, prevista para meados de março.

"Há bons exemplos, há potencial para desenvolvermos esses exemplos e ir mais longe, reforçando a coesão territorial e dando definitivamente maior acesso aos bens culturais que se encontram ou que podem ser levados a esses territórios", disse Isabel Cordeiro, sem avançar mais detalhes.

Sobre a aquisição de novas obras para a CACE, disse que "já começou a trabalhar" a comissão que tem a cargo esse objetivo para o biénio de 2023-2024, cujos membros foram nomeados no mês passado. "As propostas seguir-se-ão e proceder-se-á às aquisições tal como tem acontecido" em anos anteriores, afirmou.

O Governo criou em maio de 2019 a Comissão para Aquisição de Arte Contemporânea com a missão de identificar obras de artistas plásticos para integrarem o programa de aquisição de arte contemporânea portuguesa do Estado. Com uma dotação orçamental de 300 mil euros, foram adquiridas 21 obras de arte em 2019 e mais 65 em 2020, com um orçamento de 500 mil euros. Em 2021, com um valor de 650 mil euros, foram adquiridas mais 73 obras, e em 2022 outras 73, por 800 mil euros. Para 2023 foi anunciado um orçamento disponível de um milhão de euros.

A 42.ª edição da ARCOmadrid decorre até 26 de fevereiro e regressa a níveis de participação pré-pandemia, com 211 galerias de 36 países, incluindo 17 portuguesas.

Os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, visitaram esta quinta-feira a ARCOmadrid e pararam no 'stand' Vera Cortês, uma das galerias portuguesas na feira, que exibe obras de nomes consagrados como Carlos Bunga ou Vhils, e onde os monarcas saudaram e conversaram com a secretária de Estado da Cultura e o embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes.

A ARCOmadrid, uma iniciativa com dupla natureza, sendo em simultâneo um espaço comercial e um espaço cultural, dedica os primeiros dois dias exclusivamente a profissionais e abre as portas ao público em geral a partir da tarde do dia 24, sexta-feira.