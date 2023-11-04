Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
diario-de-noticias

"Gostava que as pessoas conhecessem melhor a cultura portuguesa"

É uma das estrelas do mundo literário francófono, e não só. Interrompemos o processo da escrita do próximo romance de Leila Slimani para falar durante largos minutos sobre a condição humana, França e Portugal, país que a franco-marroquina escolheu para viver.
Filipe Gil
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt