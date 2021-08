"Gostaria de ter o dom da cura. Curar os outros deve ser o dom mais belo da existência"

A sua virtude preferida?

Sem coragem não somos muito.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Frontalidade, verdade e justiça

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Frontalidade, verdade e justiça

O que aprecia mais nos seus amigos?

O dar sem esperar receber.

O seu principal defeito?

Paranoia com rigor e detalhe.

A sua ocupação preferida?

Fotografar e observar.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

A ideia de que existe, sim, mas por breves momentos.

Um desgosto?

Alguns. Uns de amor ao longo da vida, outros simplesmente entre pessoas. Às vezes algumas falhas comigo mesma. Outras, simples mal-entendidos. Mas escolho o desgosto de não ter asas físicas para voar. Mesmo voar. Gostava dessa liberdade. Continuo à procura disso. Ainda assim consigo voar altos voos sem asas.

O que é que gostaria de ser?

Gostaria de ser recordada com amor e com todo o respeito do meu país, e do mundo.

Em que país gostaria de viver?

A nossa casa é o mundo. Nunca nos devemos esquecer disso.

A cor preferida?

Azul com tons verdes. Faz-me imaginar os oceanos sem poluição e as zonas costeiras com mangais.

A flor de que gosta?

Gosto de flores mas gosto mais ainda de dentes-de-leão. Eles crescem na margem das estradas, nada nem ninguém faz alguma coisa por eles. E são eles que ainda concretizam os desejos a quem sopra e passa.

O pássaro que prefere?

Todos os que cantam. Todos os que voam.

O autor preferido em prosa?

Gosto de Virginia Woolf. Ultimamente interessa-me José Tolentino Mendonça. Pela sabedoria, pela simplicidade.

Poetas preferidos?

Tudo de Fernando Pessoa e Sophia de Mello Breyner Andresen.

O seu herói da ficção?

Não ligo nada. Gosto mais de heróis de verdade.

Heroínas favoritas na ficção?

Aqui diria o mesmo, mas acho muita graça à adulta frontalidade e ironia da pequena Mafalda (Quino). Gostava que ela existisse mesmo.

Os heróis da vida real?

Nelson Mandela, Aristides de Sousa Mendes, Simone Veil, Anne Frank, Simone de Beauvoir.

As heroínas históricas?

Joana D"Arc, Diana (Princesa de Gales)

Os pintores preferidos?

Não só pintores, destaco artistas em geral: Rachel Whiteread, Paula Rego, Jesper Just, Helena Almeida, Lourdes Castro, Gerhard Richter, Lucian Freud, Egon Schiele, Donald Judd, Pedro Cabrita Reis, Sarah Lucas, Marcel Duchamp.

Compositores preferidos?

Baralho-os tanto. O meu avô zangar-se-ia comigo agora, mas herdei a paz dele nesse amor pela música clássica. Acalma-me.

Os seus nomes preferidos?

Amália e Ema. Amália é tão nosso. Ema é muito internacional. Lúcia. Amo Lúcia, e é a minha mãe.

O que detesta acima de tudo?

Injustiça, falta de verdade.

A personagem histórica que mais despreza?

Todo e qualquer ditador.

O feito militar que mais admira?

25 de Abril. Sempre.

O dom da natureza que gostaria de ter?

O dom da cura. Curar os outros creio que deve ser o dom mais belo da existência.

Como gostaria de morrer?

Não gostaria, mas seja como for que seja em paz.

Estado de espírito atual?

Ser. Ser tudo o que sou e o que sonho ainda vir a ser.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os erros da ingenuidade.

A sua divisa?

"Vai, menina veste o peito de coragem." Não sendo a coragem, tal como se diz, a ausência de medo. Coragem é seguir, é ir mesmo de frente para o medo.