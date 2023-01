Depois das atribulações do ano passado, em que os Golden Globes foram anunciados pela internet, os prémios de cinema e televisão da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood regressam com uma cerimónia conduzida pelo ator Jerrod Carmichael. Entre os filmes, Os Espíritos de Inisherin e Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo lideram as nomeações.