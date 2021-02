Num ano atípico nas contas da temporada dos prémios, a categoria mais complicada nas previsões é a mais importante: a de melhor filme dramático. De facto, aí ainda não surgiu um favorito declarado, é possível que o vencedor de domingo possa ganhar tração para o resto do que aí vem: SAG, BAFTA e Óscares. Manda o bom senso acreditar que Mank, de David Fincher; Os 7 de Chicago, de Aaron Sorkin. e Nomadland - Sobreviver na América, de Chloé Zaho. são aqueles que mais hipóteses têm nesta altura. O filme de Fincher pelos seus méritos próprios e também por ser a obra com maior número de nomeações, seis, acaba por ser um candidato a ter em muita conta. Quanto ao drama de tribunal de Aaron Sorkin, é visto como o que pode chegar a mais votantes, já para não falar que é a grande aposta da Netflix, a plataforma que se assume como o estúdio com mais nomeações. Depois, claro, a Fox pode acreditar na vitória do drama road-movie sobre os novos nómadas americanos, Nomadland. O seu relato de uma América triste e esmagada pelas desigualdades sociais pode cair bem no interior da Hollywood Foreign Press Association, por norma suscetível às pressões da imprensa - mesmo sem consensualidade, este é o filme com melhores críticas do ano.