Glass Animals cancelam concerto no NOS Alive

O grupo britânico Glass Animals cancelou o concerto no NOS Alive a dois dias da data que iam atuar, dia 7 de julho. O vocalista Dave Bayley justificou com problemas nas cordas vocais.

Num comunicado publicado nas redes sociais, o grupo referiu que cancelou também o concerto de quarta-feira, dia 6 de julho, em Madrid.

"Detesto cancelar concertos mas as minhas cordas vocais já viram melhores dias. Tomei esteróides para baixar o inchaço nos últimos dois concertos mas não está a resultar e recomendaram-me que tirasse alguns dias para descansar e impedir que se torne algo pior", lê-se no publicação colocado no twitter oficial do grupo.

A conta oficial do NOS Alive publicou no instagram a confirmar o cancelamento e promete estarem a "trabalhar para confirmar novos nomes para o cartaz do festival."