Gisela João, Sérgio Godinho e GNR atuam no FNAC Live

Nos dias 2 e 3 de junho, sexta e sábado os Jardins da Torre de Belém vão receber mais uma edição do FNAC Live, um festival de música portuguesa com novos talentos e cantores conceituados.

O primeiro dia do evento arranca com um DJ Set de Nuno Lopes (17H00). Segue-se uma sessão de Cinema ao Ar Livre com a exibição do filme-concerto Circo de Feras dos Xutos & Pontapés (20H00). A noite termina com um espetáculo da Lisbon Film Orchestra (21H15), dirigida pelo maestro Nuno Sá, num formato de Cordas, Piano e Percussão. Neste formato, a LFO apresenta temas como Skyfall (007), Hey Jude (The Beatles), Somewhere over the rainbow (Feiticeiro de Oz), This is me (The Greatest Showman) e Mammamia (ABBA).

A programação do dia 3 de junho, sábado divide-se entre o Palco Novos Talentos FNAC (NTF) e o Palco Principal. Pelo palco NTF, cuja programação tem início às 15H00, vão passar Redoma, Quase Nicolau, Ana Lua Caiano, Velhote do Carmo, Azia e a encerrar a noite, Peter Suede.

O Palco Principal, cuja programação tem início às 17H00, acolhe concertos de You Can"t Win, Charlie Brown, Gisela João, Sérgio Godinho, Nenny, GNR e ainda o projeto José Pinhal Post Mortem Experience.

Durante o evento serão entregos os prémios Novos Talentos FNAC, que vai na 21ª edição. De acordo com a organização os prémios serão entregues em seis categorias diferentes - fotografia, ilustração, escrita, cinema, música e videojogos.

De acordo com a organização, "não vão faltar food trucks com várias opções alimentares além de animação por todo o recinto em parceria com o Chapitô".

"Apostamos sempre na "mistura" de jovens talentos em início de carreira, com alguns nomes mais conhecidos"

Ao DN, Catarina Ribeiro da Silva, programadora do FNAC Live e responsável de comunicação institucional e cultural, contou o porquê de uma edição de dois dias e a ideia de juntar músicos mais e menos conhecidos.





Qual o objetivo da edição deste ano do FNAC Live?

É um festival urbano, de entrada livre que tem o mesmo objetivo desde a sua criação: apresentar um cartaz eclético e diverso promovendo o talento nacional. Apostamos sempre na "mistura" de jovens talentos em início de carreira, com alguns nomes mais conhecidos, porque acreditamos que este cruzamento é benéfico para todos: artistas e público. Este ano, com a celebração dos 25 anos, temos um cartaz um pouco mais extenso, com um dia extra para "warm up" em que trazemos mais oferta cultural.



O que a distingue esta edição das anteriores?

Temos tentado fazer crescer o festival de uma forma sustentada de ano para ano. Com a comemoração dos 25 anos da FNAC em Portugal tivemos o pretexto perfeito para a festa ser ainda maior.

Já em 2018, quando assinalámos os 20 anos da FNAC, tivemos dois dias de festival, no Capitólio. Contudo, nessa altura, ainda estávamos com uma dimensão completamente diferente da que estamos agora, não é sequer comparável.

Este ano, o dia "extra" (sexta dia, 2 de junho) será um warm-up para o festival propriamente dito. Optámos por incluir outras disciplinas artísticas de forma a ter uma oferta ainda mais rica para o público. Outra grande diferença desta edição em relação às anteriores é o valor dos prémios que vamos entregar na entrega de prémios Novos Talentos FNAC. A Repsol, nossa parceira neste projeto desde 2018, aumentou o valor do prémio entregue a cada vencedor, de mil e quinhentos euros para 10 mil euros, o que significa que, no total, vamos entregar 60 mil euros aos jovens criadores.





Como funcionou a curadoria musical e a razão das escolhas do cartaz deste ano?

De um modo geral, tentamos sempre que os nossos cartazes apresentem um leque "pouco óbvio" de artistas de forma a tentar que toda a gente que passe pelo FNAC Live descubra ou dedique algum tempo a alguma banda nova ou que nunca esperava ver ao vivo.

Em termos de curadoria, procuramos apresentar uma programação que una gerações integrando jovens talentos em início de carreira com outros nomes já reconhecidos pelo público. Sabemos que estes nomes maiores vão trazer bastante público que será crucial para a difusão do trabalho dos artistas emergentes. Para além disso, temos também uma preocupação genuína em ter um cartaz bastante eclético e diverso, em estilos, géneros, gerações e sonoridades. Dessa forma, sabemos que mobilizamos também públicos bastante diversos que certamente vão ter uma experiência bastante diferente e enriquecedora. No fim de contas, o nosso objetivo é oferecer uma experiência musical diversa e envolvente, e acima de tudo, despertar paixões.

Quantas pessoas são esperadas em ambos os dias? E quantas assistiram na edição anterior?

Os jardins da Torre de Belém são um espaço aberto de livre acesso pelo que é impossível falar em números certos. No ano passado, tivemos bastante rotatividade de público ao longo da tarde e de concerto para concerto. Pelas nossas contas, terão passado ao longo do dia todo cerca de 50 mil pessoas pelo espaço. A expectativa para este ano, para o dia 3 de junho, é a mesma. O dia 2 funcionará como aquecimento, estamos expectantes em relação à adesão do público.



O espaço escolhido, os jardins da Torre de Belém, terá comida, bebidas e outros equipamentos que hoje em dia são inerentes a um concerto?

O nosso objetivo é que esta celebração da cultura tenha todas as condições reunidas para que todas as pessoas se sintam em casa neste jardim. O espaço estará delineado por uma zona de food trucks com as mais variadas opções de comida e bebida. Teremos bastante oferta desde os tradicionais pregos, hambúrgueres, pizza, frango, comida mexicana e oriental e algumas opções vegetarianas. O espaço terá também um reforço de casas de banho e animação dispersa pelo recinto ao cargo do Chapitô. Está tudo pensado para que o espaço seja o mais convidativo possível para todos os tipos de público.





