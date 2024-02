Funeral do encenador Carlos Avilez parte sábado do Teatro Municipal Mirita Casimiro

As cerimónias fúnebres começam esta sexta-feira, com a passagem em cortejo pela Escola Profissional de Teatro de Cascais, fundada por Carlos Avilez em 1993. A partir das 18:00 realiza-se o velório do ator e encenador no Teatro Municipal Mirita Casimiro.