Qual a ligação entre uma família abastada de Manhattan e uma líder comunitária respeitada na diáspora da Guiana em Queens? Esta é a interrogação que desencadeia um conjunto de outras interrogações ao longo de Full Circle, uma série sem protagonista definido, mas com várias personagens às voltas numa cidade que esconde segredos tanto em apartamentos luxuosos, como em esquinas e parques públicos. O que liga ambos os lados é, desde logo, a situação de um rapto: a mulher imigrante planeia o sequestro do filho da tal família abastada, como forma de "restaurar o equilíbrio" em relação a algo do passado, mas quando os seus capangas fazem a chamada para os pais do miúdo a informar do sucedido e do valor do resgate... o rapaz que supostamente estaria nas suas mãos enquanto falam ao telefone entra pela porta de casa são e salvo, desconhecendo qualquer tentativa de rapto. O que fazer? Dar seguimento ao resgate e salvar a vida do miúdo apanhado por engano ou ignorar as exigências dos raptores? Alívio ou responsabilidade?

A operação desta noite de pânico ocupa quase todo o primeiro episódio de Full Circle - em estreia amanhã na HBO Max, juntamente com o segundo: dois episódios semanais a perfazerem um total de seis - e funciona como uma miniatura da lógica que comanda a realização de Steven Soderbergh e o argumento de Ed Solomon. Isto é, uma lógica de ação oculta e movimentos noturnos, conversas e olhares nervosos, decisões rápidas e uma investigação mais ou menos morosa, que deixa o humor entrar pelas frestas da ansiedade geral.