Fragilidade e Memória: homenagem aos artistas portugueses em Foz Côa

"A descoberta da poesia é fundamental porque não é dizer coisas que as pessoas já sabem, mas dizer de uma forma diferente coisas que são originais e que podem fazer ver a realidade de uma maneira que nunca tinha sido vista", quem o diz é Nuno Júdice, o homenageado e convidado do Festival de Poesia e Música de Foz Côa, no Douro, no distrito da Guarda.

De 21 a 25 de abril, este evento conta com um programa multidisciplinar que inclui desde leituras a concertos com a temática Fragilidade e Memória. Fundado há 39 anos, o Festival de Poesia e Música de Foz Côa pretende continuar fiel às suas origens, dando um "espaço para convívio e reflexão sobre palavras poéticas" e incentivar a leitura de poesia, refere Jorge Maximino, diretor e programador do festival em conversa telefónica com o DN.

Naquele ano de 1984, longe das grandes cidades como Lisboa e Porto, Jorge Maximino conta que apesar ter já terem passado dez anos desde o 25 de Abril ainda se sentia uma "euforia revolucionária", que ajudou à criação e participação no festival. "É com grande prazer e também naturalmente com orgulho que vamos mantendo esta iniciativa, que tem uma importância enorme", diz o diretor.

Em 2022, o tema foi Poesia contra a Violência, focado na guerra. Este ano a edição centra-se na Fragilidade e Memória, relembrando e homenageando grandes artistas portugueses.

A programação vai passar por quatro lugares diferentes: a biblioteca escolar de Vila Nova de Foz Côa, Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa, Bar do Museu do Côa e Junta de Freguesia de Horta.

No primeiro dia do festival irá decorrer um Colóquio-Homenagem dedicado ao poeta Nuno Júdice, intitulado "Escrita e Memória na Poesia de Nuno Júdice". Irá ser feita uma reflexão sobre as obras do autor juntamente com vários ensaístas. O poeta vai também apresentar o seu novo livro Uma Colheita de Silêncios que "fala de muitas memórias do tempo da faculdade". Um tempo em que Nuno Júdice "convivia com muitos escritores nos cafés de Lisboa". E um livro que "é também uma homenagem a alguns amigos que já partiram", explicou o escritor em conversa com o DN, acrescentando que "também é um livro em que tenho uma relação muito presente com a pintura e com a fotografia".

Depois de alguns anos sem publicar, estes poemas são o resultado de dois anos de escrita. "Um balanço, uma experiência de relação com a escrita e com os escritores", refere.

Para o poeta, festivais como estes acabam por atrair mais pessoas para o mundo da poesia. "Diz-se que a poesia é difícil, mas julgo que ouvir um poema, e ouvir a forma de como o poema se trabalha, cria formas de comunicação completamente diferentes e que podem de facto atrair as pessoas para a relação com a poesia". No final do Colóquio, irá proceder-se a uma sessão de autógrafos com o autor.

Para dia 22, segundo dia do festival, está programada uma mesa-redonda intitulada "Eugénio de Andrade e Mário Cesariny de Vasconcelos: dois polos da poesia portuguesa contemporânea". Estes poetas portugueses celebram este ano o centenário, o que proporcionou esta mesa-redonda que irá refletir sobre a sua obra. Ainda no mesmo dia, haverá uma conversa-concerto com Luís Represas.

A programação para dia 23 conta com uma leitura de Poesia Portuguesa do século XX com o ator Rui Spranger e um concerto da banda de rock portuguesa 9500. O dia 24 foca-se em atividades para escolas com diferentes conversas e com a oficina Letras de Canções em foco. O dia 25 de abril vai ter o espetáculo intertextual Cabral, com poesia, vídeo e música dedicado a três autores transmontanos: António Cabral, Rui Cabral e António Manuel Pires Cabral. Ao longos dos cinco dias, estará em simultâneo a acontecer uma feira do livro.

"Esta é uma iniciativa que está realmente preocupada com a criação de novos públicos. É um festival que de uma forma geral na cultura luta contra as ideias mais antiquadas na sociedade atual", afirma Jorge Maximino.

A entrada no festival é gratuita.

