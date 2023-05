Fotografias de Cannes

A câmara fotográfica foi uma "trend" numa festival que, afinal, não teve "trends". Imagem do imenso The Old Oak, de Ken Loach.

Que imagens ficam de uma maratona de cinema? Talvez o rasto estanque de tendências e momentos que o cinema faz questão de consagrar como milagres, como ao lado João Lopes refere. E se é de milagres que se procura nos filmes vistos nestas duas semanas, talvez começar com uma atriz que se reinventou e os produz de forma serena, Virginie Efira, em Cannes com dois filmes, mas um deles uma das revelações, a primeira obra de Delphine Deloget, Rien a Perdre, a luta de uma mãe para reaver o filho tirado pela serviços da proteção de menores. Estava aqui um óptimo candidato à Câmara de Ouro, atribuído a realizadores estreantes. O cinema francês de escala mediana ainda produz objetos com um grau emocional capaz de decifrar a atual condição humana da sociedade.

Em Une Prince, de Pierre Creton, há gestos, alguns pontuais, de um humor biográfico tão pícaro como puro. Este filme premiado na Quinzena dos Realizadores tem um momento notável quando o próprio cineasta toma o lugar do jovem ator que o interpreta. Uma troca de lugares na cama num registo faz lembrar a rebeldia de um César Monteiro. Mas também um slideshow de fotografias a preto & branco em The Old Oak, de Ken Loach tem qualquer coisa que pára o olhar. São disparos de uma máquina fotográfica de uma refugiada síria que encena uma utopia de integração numa comunidade inglesa. E é ainda da fotografia que se geram outras transcendências, essas com filtros de cor a provar a perícia artística de um cineasta, Nuri Bilge Ceylan, o turco que em About Dry Grasses assume a sua vocação de fotógrafo.

O cinema fotografado ainda existe, que o diga o empregado de limpeza de WC"s públicos de Tóquio do desarmante Perfect Days, de Wim Wenders, que nos tempos de pausa olha para as árvores e para o céu, carregando no botão uma câmara fotográfica analógica. Fotografias a preto e branco que ele guarda religiosamente em caixas metálicas. Trata-se de um gesto de resistência de um cineasta que põe cassetes de Nina Simone, Marvin Gaye ou Lou Reed a ilustrar estas fotografias. Cassetes, sim, cassetes, que em Tóquio, se forem álbuns dos anos 70 ou 80, valem muito.

Imagens que falam

Mas que tal o cinema falado? Em About Dry Grasses os diálogos têm o tempo da vida. Ficam, demoram, tem de ser assim. Enquanto que no melhor filme da competição, Fallen Leaves, de Aki Kaurismaki, as palavras pedem silêncio e música. E daí sai o amor, amor no coração do proletariado numa Helsínquia onde existem bares manhosos e cães órfãos que merecem ser lavados para casa.

Por falar em cães, muito para dizer de um cão que é o centro nuclear de um "twist" sublime em Anatomie d"une Chute, de Justine Triet. Quanto menos se disser melhor num filme que espantou tudo e todos. O cão em questão, apenas se pode dizer isto, é um excelente intérprete.

Impressões portuguesas

E de Portugal outras formas de imagens capazes de "imprimir", a começar pelo "reino animal" da povoação de Légua, entre Marco de Canaveses e Amarante. Légua, de Filipa Reis e João Guerra Miller tem as estações do ano, o campo e um mocho que é uma espécie de compasso da vida. A vida que passa num ato de extraordinário de companheirismo entre duas criadas de uma casa de família algo esquecida. Filme que fica na retina, tal como a canção que pontua a ação, Amor de Água Fresca, de Dina. E, mesmo o enquadramento fotográfico dos primeiros minutos de A Flor do Buriti, de João Salaviza e Renée Nader Messora, tem qualquer coisa de monumento de cinema. Foi também comovente, na cerimónia dos prémios do Un Certain Regard, logo a seguir ao Prix Ensemble, ver o presidente do júri, o ator John C. Reilly, a cantar à capela na majestosa sala Debussy com Salaviza e a sua equipa atrás.

O horror, a banalidade do mal, e os fumos do inferno de Auschwitz, pela câmara de Jonathan Glazer, evitaram esse ideal de imagem fotográfica. A câmara do cineasta inglês em The Zone Interest procura antes a experiência sensorial. Um sentimento imersivo para não esquecer o Holocausto e os seus gritos ao lado de um paraíso familiar nazi. Imagem forte, essa. Para não esquecer, importa repetir...

