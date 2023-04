Filmar e habitar o mundo

Eis uma ambiguidade que se saúda. A saber: a capacidade de um festival de cinema fazer uma "auto-crítica" filosófica, lembrando que a exploração do mundo das imagens (e, certamente, também dos sons) envolve sempre algum tipo de responsabilidade - de quem filma, de quem difunde e, por fim, não poupemos os intervenientes, de quem assiste. Ou ainda, como se escreve no site do IndieLisboa, na apresentação da sempre estimulante secção denominada "Silvestre": são "filmes que rejeitam fórmulas consagradas, que despertam novas linguagens e cuja rebeldia espelha o espírito do festival."

O caso da curta-metragem A History of the World According to Getty Images (Noruega/Reino Unido), de Richard Misek, é exemplar. Em apenas 18 minutos, o realizador propõe uma análise que, obviamente, carecia de outra duração, mas que conserva o seu poder de perturbação. Trata-se de percorrer alguns registos filmados de acontecimentos plenos de ressonâncias políticas e simbólicas - incluindo uma visão aérea da área interdita da central nuclear de Chernobyl, em 1986, ou a colocação de uma bandeira dos EUA na superfície lunar pelos astronautas da Apollo 14, em 1971. Objectivo: recordar o seu valor de testemunho e também os respectivos modos de comercialização, ao mesmo tempo reconhecendo e discutindo o poder efectivo de quem regista as imagens.

Numa outra curta, Incident (EUA), Bill Morrison escalpeliza um tiroteio, ocorrido em 2018, entre uma patrulha da polícia de Chicago e um homem armado, detentor de uma licença de porte de arma. Com uma dimensão narrativa verdadeiramente invulgar: as imagens provêm apenas das câmaras de vigilância da rua e dos dispositivos de filmagem usados pela polícia. O resultado é, de uma só vez, contundente e inquietante - afinal, quem é detentor da verdade? Ou ainda: de que modo a noção de verdade se transfigura cada vez que mudamos de câmara, ou melhor, de ponto de vista?

Dois títulos podem servir de útil complemento a estas reflexões. Assim, numa das suas sessões especiais, o IndieLisboa apresenta Uma História do Espectador de Cinema, de José Filipe Costa, reflectindo, justamente, sobre o que é "isso" de assistir a um filme; na secção "Director"s Cut", vocacionada para "filmes que trabalham o património visual cinematográfico", será possível descobrir mais uma proposta didáctica do crítico, investigador e historiador francês Alain Bergala, L"Eden de la Ciotat, sobre a lendária sala de cinema a cuja história estão ligados os irmãos Lumière, agora através dos comentários de outros irmãos, os belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne, cineastas das infinitas possibilidades de contaminação documentário/ficção.

Na sua diversidade, estes são filmes que nos podem ajudar a lidar com a perversa "pressão de verdade" que passou a dominar o espaço mediático, não poucas vezes outorgando-se o direito de funcionar como tribunal das mais diversas actividades - veja-se o exemplo quotidiano do VAR do futebol. Afinal de contas, o cinema continua a existir, não exactamente como "espelho do mundo", antes ajudando-nos a pensar o que significa habitar este mundo.