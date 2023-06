Filipe Sambado e Pedro Jóia no Mosteiro da Batalha

Filipe Sambado, Meta e Pedro Jóia são alguns dos artistas que integram a programação da sexta edição do festival Artes à Vila, que regressa à Batalha, no distrito de Leiria, de 23 a 25 de junho, anunciado esta quinta-feira a agência noticiosa, Lusa.

Entre concertos, exposições, artes circenses e atividades que relacionam artes e património, o festival promete, sobretudo, "celebrar a música portuguesa", entre as paredes do Mosteiro da Batalha, oferecendo um cartaz com jazz, fado, cante alentejano ou fusão eletrónica.

O festival realiza-se em prol das comemorações dos 40 anos do reconhecimento do monumento como Património Mundial da UNESCO, Artes à Vila arranca no dia 23 de junho com atuação de Henrique Fraga, que leva a guitarra de Coimbra à Galeria Municipal Mouzinho de Albuquerque.

Para o dia 24 de junho, 'espera-nos' Filipe Sambado nas Capelas Imperfeitas, espaço que também vai ser palco de Mariana Bragada, para apresentar o seu projeto, Meta, onde conjuga a memória tradicional de Trás-os-Montes com a eletrónica, tendo a voz como instrumento principal.

Ainda no mesmo dia, na praça Mouzinho de Albuquerque há também uma homenagem à liberdade, às mulheres e ao empoderamento feminino, com o circo contemporâneo "Carmim", de Joana Carmo Martins.

Para melhorar a experiência dos seus visitantes, o festival promove uma residência artística na área do jazz, que culmina, no último dia de Artes à Vila, em 25 de junho, no auditório do mosteiro, na "batalha" de "bigbands" intitulada "Batalha Jazz convida GeraJazz".

A despedida da edição deste ano faz-se nas Capelas Imperfeitas, com concerto do guitarrista e compositor Pedro Jóia e a apresentação de um espetáculo único, que junta "as várias canções populares e tradicionais do povo português".

Aí, o palco será partilhado pelo fado de Lisboa por Catarina Santos, a canção de Coimbra do grupo Inquietação e o cante alentejano de "Os boinas".

Ioga para crianças e visitas guiadas às gárgulas do Mosteiro da Batalha completam a programação.

As entradas no festival são livres, mediante reserva em breve disponível na página "online" ​​​​​​​www.artesavila.pt.