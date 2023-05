Ele foi o homem mais poderoso do seu tempo: Filipe II de Espanha, filho de Carlos V, Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, e de Isabel de Portugal, senhor de extensos domínios no velho e novo mundo. Séculos fora, o seu fascínio, misto de maldição e mistério, continua a irradiar, inspirando aos historiadores do nosso tempo obras tão importantes como O Mediterrâneo e o mundo mediterrânico no tempo de Filipe II, do francês Fernand Braudel. Ela é Catarina, duquesa de Bragança, sua prima portuguesa, como ele candidata à coroa portuguesa após o desastre de Alcácer-Quibir. É em torno destas duas figuras, e do confronto inevitável que entre elas se estabelece, que a escritora Isabel Stilwell constrói o seu último livro, Filipe I de Portugal - O Rei Maldito (edição Planeta).

Autora de vários romances históricos que rapidamente se tornaram bestsellers, Isabel já se debruçou sobre grandes figuras da História de Portugal como Filipa de Lencastre, Catarina de Bragança, a Rainha Dona Amélia ou Teresa, mãe de D. Afonso Henriques, mas admite que escrever sobre Filipe, que, em 1581, juntou a coroa de Portugal à de Espanha, estabelecendo a monarquia dual, foi um desafio acrescido. Em primeiro lugar porque o desconhecimento em torno do nosso 18.º monarca ainda é grande: "Quatrocentos anos depois, parece-me que já temos a maturidade suficiente para olhar para este rei com imparcialidade e muita curiosidade", diz-nos a autora. "Mas é uma personagem altamente complexa, com muitas contradições, o que torna ainda mais atraente descobri-lo e procurar compreendê-lo."