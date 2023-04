Lembra-se da noite em que cantou em público pela primeira vez, mas não saberia dizer com a mesma precisão em que momento o fado se lhe agarrou à pele: Filipa Vieira, 35 anos, não perde de vista as origens populares ("mesmo punks", diz) do fado e zela por um "altar" pessoal de que fazem parte, entre outros nomes, Amália, claro, mas também Beatriz da Conceição, Esmeralda Amoedo, Celeste Rodrigues. Este amor e respeito não lhe tolhem, todavia, os movimentos quando se trata de interpretar temas originais, quer em termos de sonoridades, quer de letras: "O fado é uma música urbana e, como tal, acompanha as próprias transformações da sociedade. Não podemos esquecer que a contracultura, os movimentos alternativos, às vezes mesmo marginais, são a própria essência do fado. A aristocracia associou-se depois porque era muito tentador, mas os primeiros fadistas eram os punks da sua época."

Foi com esta convicção que Filipa avançou para o single de lançamento do álbum Sabe Deus, com o título Vai dar banho ao cão, com música de Tiago Pais Dias. O inusitado refrão, explica, "foi ficando sempre, apesar das mudanças que íamos fazendo na letra. Acho que este tema quis mesmo chamar-se assim." Na origem, conta ainda Filipa, está a necessidade de confrontar uma sociedade misógina e patriarcal com os constrangimentos que ainda coloca à liberdade das mulheres: "É a reação a uma situação que me aconteceu nos santos populares do ano passado. Estava um calor imenso e tive de fechar o casaco até acima para pararem de me assediar. Ora, isto é uma coisa que acontece a todas nós, independentemente de sermos altas, baixas, com mais ou menos peso, e de forma recorrente. Fomos educadas a suportar este ultraje em silêncio porque nos foi sendo insinuado que, de uma maneira ou de outra, a culpa é sempre nossa porque teríamos provocado. Por outro lado, também sabemos que, se respondemos de forma assertiva, podemos pôr a nossa segurança em risco. Se quisermos, este tema é o meu convite à reflexão sobre comportamentos que se eternizam contra toda a lógica." E lá está a letra, a contar: "Olá boneca!"/Onde é festa?/Ai que a menina não presta!/Só pode ser anedota/Muito idiota/Hey oh miúda/Será que é muda/Um copo não se recusa/E Quando estala o verniz/A Carlota diz .../Vai dar banho ao cão"