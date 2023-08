Festival Sudoeste assinala 25 edições com artistas do passado, estreias e música latina

O Festival Sudoeste, que arranca esta terça-feira com a receção ao campista, vai assinalar as 25 edições com artistas nacionais e estrangeiros que fazem parte da sua história, algumas estreias, uma noite latina e muitas surpresas, avançou a organização.

"Misturamos artistas do passado, que fazem parte da história das 25 edições, como os Xutos e Pontapés, que estiveram cá várias vezes e logo na primeira [edição]", ou David Guetta, que atua pela sexta vez, e "quase que tem o estatuto de DJ residente", disse à agência Lusa o promotor do festival, Luís Montez.

Ainda assim, para esta edição comemorativa, a organização quis apostar também em algumas estreias, como a do "maior produtor de 'hip hop' do mundo" Metro Boomin que atua, sexta-feira, na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, em Odemira, distrito de Beja.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Temos uma noite latina muito forte [quinta-feira] com os Kriol Kings, Ludmilla, Dennis DJ que é o artista número um do top Spotify Portugal, o argentino da terra do Papa [Francisco], Bizarrap, e de Porto Rico o Farruko que também estreia em Portugal", destacou.

À Lusa, o promotor, que espera perto de 25 mil pessoas no recinto do festival, disse que os próximos dias vão ser "de grande festa, com boa música, bom ambiente e com histórias para contar o resto do ano".

"[Segunda-feira] já íamos com oito mil [pessoas] e, depois das Jornadas [Mundiais da Juventude] está a chegar muita gente" para o campismo, avançou, acrescentando que para esta terça-feira estão previstas algumas filas para entrar no recinto.

Com o arranque dos concertos na quarta-feira, esta terça-feira está a ser dedicada a montar as tendas na zona de campismo e "a dar um mergulho na praia e no canal", frisou Luís Montez, garantindo a segurança de todos os campistas no recinto do festival devido ao incêndio que deflagra desde sábado naquele território.

"Temos bocas-de-incêndio, arruamentos, o terreno todo limpo, temos bombeiros, GNR, segurança privada, viaturas de intervenção rápida, isto aqui não falha nada e deve ser um dos locais mais seguros do país, neste momento", afiançou.

A organização espera receber entre 12 a 15 mil pessoas para os nove dias de campismo e, a estes, junta-se "o público que não acampa", mas que compra bilhete para "ver os concertos" até ao próximo sábado.

Feitas as contas, são esperadas "entre 20 a 25 mil pessoas" para a edição comemorativa do festival Sudoeste, que deixa o promotor "muito orgulhoso" e a pensar em ideias mais sustentáveis, com o objetivo de melhorar "o aproveitamento da água, das casas de banho e chuveiros".

"Nunca pensei que chegava às 25 edições e espero que, para o ano, seja ainda maior. Estou já a pensar em ideias [porque], este ano, acampei no [festival] Boom, aprendi com eles e quero fazer melhor aqui" em termos de sustentabilidade, revelou.

Este ano, a organização dá os parabéns à tribo da Herdade da Casa Branca com um espetáculo diário de nove minutos "com 500 drones", para substituir o fogo-de-artifício, e a projeção dos 25 cartazes do festival nos écrans laterais do palco principal.

"No sábado para festejar vamos soprar as velas com o bolo que o Steve Aoki irá distribuir pelo público", concluiu.

Pela Herdade da Casa Branca vão passar os artistas David Guetta, Niall Horan, Guilia Be, Lon3r Johny e Xutos e Pontapés, na quarta-feira, Bizarrap, Farruko, Dennis, Kriol Kings, Ludmilla, na quinta-feira, Metro Boomin, Rae Sremmurd, Karetus, Lennon e Slow J, na sexta-feira.

O festival termina no sábado com Hardwell, Steve Aoki, Blasterjaxx, Ivandro, Nenny e Soraia Ramos.