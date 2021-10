Festival SoundFlower Fest com edição especial em dezembro em Lisboa

O novo festival SoundFlower Fest, que deveria ter acontecido em setembro em Valada, no Cartaxo, vai ter uma "edição especial de Natal" em dezembro em Lisboa, com Capitão Fausto e Hercules & Love Affair, entre outros, foi esta quinta-feira anunciado.

"Dezembro está à porta e o primeiro Natal com a Cultura a 100% merece um evento à sua medida. Por isso, nos dias 10 e 11 do último mês do ano, o SoundFlower Fest terá a sua edição especial de Natal, na Lx Factory, em Lisboa", refere a organização do festival, num comunicado hoje divulgado.

Entre as primeiras confirmações estão Capitão Fausto, Hercules & Love Affair, em formato DJ 'set', Sean Riley & The Slowriders, D'Alva, Filipe Karlsson e Luís Trigacheiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Aquando do anúncio do adiamento da edição do SoundFlower Fest prevista para setembro, "por motivos de força maior", a organização já tinha garantido que o festival iria acontecer "ainda em 2021".

Os portadores de bilhete para o festival tiveram a possibilidade de solicitar o reembolso, até 30 de setembro, ou então de "manter os bilhetes para as novas datas sem necessidade de troca e sem valor acrescido", esclareceu na altura a organização.

A 1.ª edição do SoundFlower Fest chegou a ser anunciada para 2020, mas acabou por não acontecer devido à pandemia da covid-19.

Os bilhetes para a edição de Natal do festival têm um custo de 30 euros, para um dia, e de 50 euros para os dois dias.