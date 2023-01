Festival Sons de Vez regressa com HMB, The Black Mamba e Táxi

O Festival Sons de Vez regressa à Casa das Artes de Arcos de Valdevez, de 4 de fevereiro a 25 de março com 12 projetos. A 21ª edição inclui artistas como HMB, The Black Mamba, Táxi e Rita Vian.

"A Casa das Artes arcuense propõe um alinhamento de 12 projetos, numa filosofia eclética, mas atenta à História e às novas dinâmicas sonoras, assumindo, sem temores, a responsabilidade de ser o primeiro evento do ano que celebra a música nacional." conta Nuno Soares, Diretor do Festival, citado pelo comunicado enviado à imprensa.

O grupo HMB vão abrir a 21ª edição do festival no dia 4 de fevereiro. Para o segundo fim de semana do festival, conta com a presença de Rita Vian e dos Stick & Rope Band. Sam The Kid juntamente de Beware Jack estão confirmados para o dia 18.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O final do mês conta com os Ardours e os Táxi no Festival. Já no mês de março, no dia 4, chega à Casa das Artes de Arcos de Valdevez os The Black Mamba. No dia 11 de março, a atuação dupla Valter Lobo e do guitarrista Manuel de Oliveira está marcada.

No dia 18 de março, está confirmado os Dapunksportif, transformando-se "na banda sonora que nos abana e personifica instrumentalmente as questões que vamos criando, com os riffs de guitarras que abraçam o calor do baixo, teclas que criam a ambiência aconchegante e dançante e a bateria que nos vai guiando pelo caminho",lê-se no comunicado.

No Foyer do Auditório da Casa das Artes de Arcos de Valdevez vai estar também uma exposição fotográfica com a compilação das edições anteriores.

Igual aos outros anos, será apresentada uma intervenção plástica ao vivo, que homenageará os nomes e projetos que constituíram estes 21 anos do Sons.