Festival MOGA de regresso à Costa de Caparica de 31 de maio a 4 de junho

O MOGA Caparica está de regresso para mais uma edição na Costa de Caparica, de 31 de maio a 4 de junho.

Este é um festival dedicado à música eletrónica e conta com a presença de DJ's nacionais e internacionais, entre os quais Andy Book, Daniela Oliveira, Adam Purnell, Dymos & Shizzo, entre outros.

Para além do evento principal, com lugar marcado na Praia Irmão e no Posto da Onda, as aulas de Ioga e de Surf, as limpezas de praia, as exposições e as talks são, também, outras das atividades que constituem a programação.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial do evento: https://www.mogafestival.com/