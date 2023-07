Festival Internacional dos Açores regressa com "Seis Rotas de Navegação"

"Acho que o projeto tem muito para andar porque para além de pôr as artes em diálogo - e isso, por si só, é maravilhoso -, põe-nas em diálogo com o público. O que é ainda mais maravilhoso". As palavras são do ator António Capelo e o intercâmbio de que fala notou-se na embarcação inteiramente portuguesa, Gomary, escolhida para palco do lançamento do 18.º Festival Internacional dos Açores (FIA).

O FIA regressa ao arquipélago açoriano de 31 de agosto a 16 de setembro e vai chegar às nove ilhas com uma programação assente em "Seis Rotas de Navegação": a rota das artes cénicas; a rota da música clássica; a rota da música brasileira; a rota do jazz; a rota dos mestres (estão programadas várias masterclass e workshops durante o evento) e, por fim, a rota da palavra (com foco na poesia). Temas como feminismo, as comemorações dos 150 anos do nascimento do compositor e músico russo Rachaminoff e a inclusão dos refugiados ucranianos nas ilhas também estarão em destaque.

O festival (pode consultar a programação aqui) aposta na "multiculturalidade, cosmopolitismo e diversidade artística", prometendo explorar "novas formas de criar relações artísticas com as comunidades açorianas e da diáspora", explica Tiago Nunes, diretor do FIA, em comunicado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O que mais me agrada, para além da ideia de passar pelas ilhas todas, é a diversidade de artistas. É muito raro haver um espetáculo onde haja gente tão diversa como a Maria João, a Rita Blanco ou o grande pianista Artur Pizarro, entre muitos outros. É realmente uma mistura importantíssima e muito pouco comum em Portugal e é algo que se devia de 'provocar' mais vezes", afirmou Herman José ao DN, artista que também foi alvo de atenções pelos seus 50 anos de carreira e que vai participar no festival.

"Este convite é uma forma muito discreta de falar sobre isso [celebração dos 50 anos de carreira], até porque não há nada que me encante em fazer 50 anos de carreira já que sou relembrado da triste realidade de não ter direito a outros 50... a menos que entre para o Guiness", disse o artista no tom humorístico que o sempre distinguiu.

Já a cantora de jazz Maria João diz que "as expectativas são muitas" para esta edição do FIA. "Sempre que lá vou digo: podia viver aqui [Açores]. Então estou para lá de feliz por voltar", confessou. A promessa é a de um espetáculo em que o ouvinte embarca numa viagem poética, embalado, ao mesmo tempo, por um estilo eletrónico carismático e inovador. "É a música mais linda do mundo", sublinhou.

A cantora portuguesa Maria João. © Carlos Pimentel/Global Imagens

Por falar em embarcar e embalar, os golfinhos do Tejo não se revelaram tímidos e apareceram para acompanhar durante breves momentos o Gomary neste seu curto passeio junto à ponte 25 de Abril.

O ator António Capelo também vai deixar a sua marca nas ilhas Terceira e do Pico. "A ideia é transformar um espetáculo que seria só meu, partindo da poesia e música, e torná-lo algo mais abrangente, trabalhando com as pessoas [o público]. Este é um projeto que tem muito para andar porque para além de pôr as artes em diálogo - e isso, por si só, é maravilhoso -, põe-nas em diálogo com o público. O que é ainda mais maravilhoso", confessou ao DN.

O ator António Capelo. © Carlos Pimentel/Global Imagens

Tudo ruma em direção ao mesmo objetivo: dar a conhecer mais e melhor sobre a cultura açoriana e trazer até ao arquipélago uma oferta cultural pouco comum nas ilhas. "Este é um dos territórios que tem mais potencialidades telúricas, graças a este tipo de eventos que talvez há 20 anos não fossem possíveis porque a mentalidade não estava preparada para tanto", diz o pianista Adriano Jordão.

O pianista Adriano Jordão. © Carlos Pimentel/Global Imagens