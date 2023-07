Festival F só com músicos portugueses

O Festival F está de regresso para mais uma edição no centro histórico de Faro.

A 8º edição conta com um cartaz integralmente com artistas portugueses, tais como Bárbara Tinoco, Bispo, Buruntuma, Calema, D.A.M.A, Danni Gato, Hybrid Theory, Mariza, Pedro Abrunhosa, Pete Tha Zouk, Plutónio e Slow J, entre outros.

Organizado pelo Município de Faro, em parceria com a agência Sons em Trânsito, o Teatro das Figuras e a Ambifaro, o festival terá nove palcos com concertos e espaços dinâmicos com artesanato, exposições e tertúlias e muito mais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os bilhetes já estão à venda no site da Blueticket e nos locais habituais, o diário com um custo de 22 euros e o passe geral a 54 euros. Até 3 de agosto, estarão à venda mil bilhetes com preços especiais de 20 euros (bilhete diário) e 45 euros (passe geral).