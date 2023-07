Festival EA Live regressa com vinho e novos DJ sets

Ao som de música portuguesa junta-se um copo de vinho. Esta é a proposta de mais uma edição do festival da Adega Cartuxa, o Live EA. O evento regressa para dois fins de semana, hoje, amanhã, e depois no dia 21 e 22 de julho na Quinta de Valbom.

"É um festival de conforto, onde quem compra bilhetes tem a possibilidade de aproveitar uma degustação de vinhos da marca EA numa paisagem envolvente das vinhas ao pôr do sol", explica João Teixeira, Diretor da Adega Cartuxa, em conversa com o DN.

© Direitros Reservados

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O EA Live abre as portas hoje às 19h30 com o chamado palco Esperança. Numa parceria com a SIC Esperança, este palco pretende dar a conhecer o trabalho de artistas e grupos musicais emergentes a nível nacional. As candidaturas para as atuações decorreram entre 5 e 19 de junho. Qualquer artista com mais de 16 anos residente em Portugal pode participar no concurso que acontece todas as edições.

"Demos o nome de palco Esperança para darmos esperança a estes novos artistas ao estarem a entrar mundo da música. O concurso teve mais de 50 participações", explica o diretor da Adega Cartuxa. Os vencedores, e que vão participar na edição deste ano, são: Aníbal Zola, Catarina Munhá, Martim Seabra e Callaz.

Esta edição volta com ainda mais música do que nos anos anteriores. Depois da atuação do artista principal irá subir um DJ ao palco todos os dias. A nova adição foi um pedido dos próprios visitantes. "Isto permite-nos prolongar o festival até às 2 da manhã e aproveitar o espaço e as noites quentes alentejanas", disse João Teixeira.

A ideia do festival surgiu para envolver os seus consumidores do vinho e a cultura em Portugal. "Decidimos de alguma maneira transformar os vinhos EA (Eugénio de Almeida) numa marca cultural", disse o diretor.

© Direitros Reservados

Tudo começou em 2016 com "EA, a inspiração bebe-se". Nesse ano, os músicos Dead Combo, a escritora Matilde Campilho, o artista plástico Pantónio, o fotógrafo Luís Mileu e a coreógrafa Né Barros foram convidados para uma prova de vinhos, tornando-os em projetos artísticos. Os Dead Combo, por exemplo, criaram a música EA dedicada ao vinho O conceito transformou-se em Live Sessions com alguns artistas portugueses e depois passou a ser um festival.

A primeira edição do festival foi em 2018 no Coliseu em Lisboa. Em 2021, o festival quis voltar, mas num novo local: a Quinta de Valbom. "Fomos um dos primeiros festivais a retomar a atividade nessa altura. Em 2021, com este espaço eu diria que foi realmente a primeira vez que conseguimos atingir a ideia que tivemos inicialmente, em 2016".

Segundo o diretor da Adega Cartuxa, a ideia inicial era dar aos visitantes do festival uma experiência única e criar potenciais consumidores da marca.

Regressando ao presente, hoje, o primeiro dia do festival, conta com Rui Veloso com Alexandre Manaia e Eduardo Espinho e DJ Rob Willow. Amanhã, sábado dia 15 de julho, segundo dia, sobem ao palco Os Quatro e Meia e a DJ Ana Isabel Arroja.

Resistência e DJ Wilson Honrado vão marcar presença no fim de semana seguinte no dia 21 de julho. Já no último dia, 22 de julho, estão confirmados Ana Moura e DJ Nuno Luz.

"Diria que somos o único festival de música que tem uma associação a uma marca de vinho. E diria que não existe outra marca de vinho que tenha impacto na música portuguesa como nós conseguimos ter", responde João Teixeira. Neste momento, os quatro dias do festival estão esgotados. A plateia tem até 1200 lugares marcados e inclui a oferta de um kit "Lanyard + Copo único" e três copos de vinho EA à escolha.

mariana.goncalves@dn.pt