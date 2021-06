Festival Drawing Room Lisboa de 27 a 31 de Outubro

A Sociedade Nacional de Belas Artes anuncia a 4ª edição do festival Drawing Room a decorrer entre 27 e 31 de outubro na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.



A Edição de 2021 da Drawing Room Lisboa apresenta algumas novidades, entre elas a parceria do Prémio FLAD Desenho 2021 que dará espaço e voz aos artistas finalistas do concurso, sendo o vencedor anunciado durante a feira. Esta edição do festival tem um caráter internacional, estando em foco o contexto artístico da cidade de Berlim, comissariado por Jan-Phillip Fruehsorge.

As candidaturas para Galerias ao Programa Geral da Drawing Room Lisboa encontram-se abertas até 15 de julho.

O Drawing Room Lisboa 2021 decorrerá em formato misto, com atividades presenciais e formatos digitais, mantendo um programa ativo diário para todos os interessados via on-line. Através de uma plataforma associada ao site da feira, os colecionadores de arte contemporânea poderão explorar a seleção de obras que cada galeria participante preparou para este projeto digital.

A programação deste ano vai manter a iniciativa Desenhos na Cidade, parceria iniciada com as Belas-Artes e a Ar.Co para mostrar obras de finalistas de Desenho destas instituições, na rede de mupis da cidade de Lisboa.

No atual contexto pandémico, a quarta edição vai decorrer seguindo todas as diretrizes emitidas pela da Direção Geral de Saúde, implementando normas como limitações de permanência do número de pessoas no espaço do Salão da Sociedade Nacional de Belas Artes, a reconfiguração do número previsto de galerias, a instalação de pontos de higienização e obrigatoriedade de utilização de máscara, guia de instruções para o correto e seguro manuseamento de obras, sinalética que determina fluxos de entrada e saída da feira, bem como a utilização de bilhética por horários pré-definidos, garantindo a segurança e conforto de todos os visitantes e colecionadores.