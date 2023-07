Festival de música clássica arranca esta sexta-feira no Porto

O festival tem acesso gratuito e a apresentação de vários artistas convidados, que visa democratizar o acesso à música clássica.

"Este ano, o ponto de partida é o Mercado do Bolhão, que tão bem representa esta nossa missão de trazer contemporaneidade ao clássico e abranger todos os públicos", afirma o músico português e Diretor do Porto Pianofest, Nuno Marques, no comunicado.

A 8ª Edição conta com apresentações "de músicos consagrados a alunos de várias escolas de música do país, incluindo um coro tradicional, o evento antecipa uma semana repleta de concertos, em várias salas da cidade, residências artísticas e masterclasses", afirma o comunicado.

Em agosto, o festival marcado para o dia 2, no salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto recebe o espetáculo de José Ramon Mendez. Na mesma sala, no dia 3 de agosto apresenta-se um duo entre duas estrelas em ascensão, a flautista Ana Ferraz, o pianista Selim Mazari. A estreia do pianista e autor norte-americano Zsolt Bognár decorre no dia 4 de agosto.

"O tradicional Concerto para Famílias acontece no dia 5 de agosto, data em que também se celebra a estreia de uma das cabeças de cartaz do evento: a pianista Lara Downes que atua no final do dia, no Pátio da Casa-Museu Guerra Junqueiro", acrescenta o comunicado.

Entre os dias 6 a 8 de agosto, WOW será o novo local a dar palco para o festival Pianofest "com os recitais do Ciclo de Residências Artísticas e, a 9 de agosto, comemora-se o encerramento do evento no Palácio da Bolsa pelo fantástico pianista espanhol Luís Fernando Pérez. Por fim, no dia seguinte, o Porto Pianofest parte em digressão até Vila Nova de Famalicão".