É de vitalidade que se fala quando se aborda o Curtas Vila do Conde, festival de topo em Portugal. Nesta edição de 2023 sente-se essa força contínua - o Curtas continua a ser o maior farol no que toca a novas tendências do cinema, em especial a uma ideia de laboratório de novos nomes do cinema português e aí tem sido um pouco território "sagrado". Numa altura em que há cada vez mais gente a querer ser cineasta, estar com um filme na competição nacional ainda quer dizer algo. É como se a concorrência do Fest e do IndieLisboa ainda tivesse tornado a seleção de Vila do Conde mais criteriosa...

"Há um lado de renovação constante no Curtas que sempre existiu ao longo destas décadas, sendo que isso na última década ficou muito bem afinado. E nestas várias secções competitivas encontramos cineastas de todo o mundo, já para não falar que nas competições nacionais surgem nomes completamente desconhecidos, mas se olharmos para a História há uma lista extensa daqueles que se destacaram depois. As competições são um bocadinho isso: as pessoas vêm para descobrir o que de novo está a ser feito no cinema. Nós tentamos depois que haja um equilíbrio entre essas descobertas e a vontade de ir acompanhando a obra dos realizadores... E temos uma ponte com outros vários aspetos que estão ligados à linguagem do cinema e de outras áreas artísticas", garante Nuno Rodrigues, um dos diretores do festival, este ano o responsável maior pelas linhas de programação.