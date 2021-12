Festival Às Vezes o Amor regressa em fevereiro e já tem artistas confirmados

Resistência, The Black Mamba, GNR, Aurea, Fernando Daniel e Bonga são as primeiras confirmações para a 8.ª edição do festival Às Vezes o Amor, que decorre em fevereiro, em 14 cidades portuguesas, anunciou esta sexta-feira a promotora.

"O Festival Montepio Às Vezes o Amor está de regresso para a sua 8.ª edição nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro com concertos em 14 cidades que, durante o período em que decorre o festival, serão 14 capitais do amor, nas quais este será celebrado com alguma da melhor música", refere a organização num comunicado.

Resistência, The Black Mamba, GNR, Aurea, Fernando Daniel e Bonga são as primeiras bandas e artistas confirmados para o cartaz da 8.ª edição.

Os Resistência sobem ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em 14 de fevereiro.

Os The Black Mamba atuam em 12 de fevereiro no Coliseu do Porto e, no dia 14, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.

Aurea tem concerto marcado para o Fórum Luísa Todi, em Setúbal, em 12 de fevereiro. No mesmo dia, Bonga sobe ao palco do Teatro Aveirense, em Aveiro, Fernando Daniel, do Teatro Municipal de Vila do Conde e, os GNR, do Cine-Teatro Paraíso, em Tomar.

De acordo com a organização, "muito em breve serão anunciados novos artistas, cidades e salas a integrar o cartaz do festival".