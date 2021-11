Um diretor de uma festa de cinema é como um chef de cozinha. Ao longo de 14 edições, Stefano Savio, italiano convertido em alfacinha, tem cozinhado uma receita de sucesso na Festa do Cinema Italiano, monstruoso sucesso de público que veio originar uma plataforma, a Filmin, uma distribuidora, a Risi, uma mostra de cinema português em Itália e uma valorização dos filmes italianos no circuito nacional. Sem mais nem menos, a festa tornou-se num convívio excitante de público e artistas italianos em algumas das cidades portuguesas, tendo já trazido nomes como Alba Rohrwacher, Elio Germano ou o cineasta Matteo Garrone.

Neste encontro que mete comida, Stefano está a comer um polvo à napolitana numa tasca italiana chamada Paranza, pérola da gastronomia do Sul de Itália em Lisboa. A entrevista tem este engodo comensal, porque este ano, talvez mais do que nunca, a festa aposta nos habituais cinejantares, neste caso à base de trufa. Trufa branca devido ao filme que inspira o jantar, Os Caçadores de Trufas, produzido por Luca Guadagnino, documentário que mostra o crescente peso desta poção alimentar que vale mais do que ouro no Norte de Itália. "Os cinejantares da festa são sempre um sucesso, não esquecer que Itália vende a sua gastronomia como se fosse o ponto alto da sua cultura. Queria salientar Os Caçadores de Trufas, ficamos mesmo com vontade de provar a trufa branca de Alba, ou, pelo menos, cheirá-la. Um documentário que mistura um lado antropológico, histórico e financeiro com algo absolutamente sensorial! Para nós vai ser importante - se antes fizemos um jantar com O Carteiro de Pablo Neruda, com comida preparada por cozinheiras da Sicília, agora, para desmantelar a ideia estereotipada de a comida italiana ser toda igual, vamos oferecer um menu com trufa branca da região de Piemonte. Claro que desta vez sei que não vai ser tão popular como das outras vezes, pois temos trufa branca. Cada pessoa terá de pagar 50 euros. Mas nesta altura de regresso à normalidade há que seduzir as pessoas com cheiros, emoções, sensações..." Esta experiência refinada acontece no restaurante Licovo e tem a supervisão do famoso chef Luca Salvadori, sendo que antes há uma leitura subordinada ao tema.