Festa do Cinema Francês regressa a 10 cidades portuguesas

A Festa do Cinema Francês regressa de 26 de outubro a 20 de novembro para a sua 23ª edição, depois de duas edições feitas sob condições restritas devido à pandemia. Serão exibidos mais de 80 filmes em 10 cidades portuguesas: Lisboa, Almada, Oeiras, Coimbra, Porto, Évora, Viseu, Faro, Lagos e Funchal.

O evento integra a Temporada Portugal - França 2022, uma iniciativa que pretende fortalecer os laços entre os dois países.

Dos 80 filmes programados, 10 serão antestreias e oito vão passar pela primeira vez por Portugal. O filme Toda a Gente Gosta de Jeanne de Céline Deavau vai abrir o programa no cinema São Jorge, e que contará com a presença da realizadora e parte do elenco. O filme O Inocente de Louis Garrel irá encerrar a programação no cinema São Jorge dia 6 de novembro.

Vão estar presentes vários realizadores, como Arnaud Desplechin, Régis Roinsard, Céline Devaux, Antoine Barraud, Emma Benestan, Sylvain Prudhomme, Philippe Béziat, Hakim Zouhani e Carine May.

A programação dos 80 filmes está dividida em oito categorias: Antestreias, Inéditos, Parceria ACID, Segunda Chance, Cine Jovem, Cinema à Mesa e Retrospectiva Louis Malle.

A categoria de Cinema à mesa é dedicada a filmes de culinária como A Brigada de Louis-Julien Petit, Champagne! de Nicolas Vanier, Assim é a Vida de Olivier Nakache e Eric Toledano e Delicioso de Eric Besnard.

Haverá ainda uma categoria dedicada aos mais novos, a CineJovem, cujo programa conta com filmes como O Menino Nicolau - O Que Esperamos Para Sermos Felizes e Adeus Rapazesde Louis Malle.