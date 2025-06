Femininity Unbound: A celebração feminina pelo olhar de Ted Witek

Tiradas apenas com câmaras analógicas e a preto e branco, as fotografias enchem as salas do Grémio Literário. "As pessoas muitas vezes veem o feminino como uma rapariga bonita numa boa praia mas eu não o vejo dessa forma. Tento retratar as mulheres como elas querem que eu as represente", diz o fotógrafo em conversa com DN, antes da inauguração da exposição.