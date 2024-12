exclusivo Cultura

Feliz o festival que mistura Liam Neeson e os Dalis franceses

A Mostra de Veneza entrou no surrealismo da vertigem do tempo e espaço em Daaaaaali!, de Quentin Dupieux, fantasia surreal para rir com Salvador Dali. Na secção Horizontes fora de competição, Liam Neeson lê Doistevski em In The Land of Saints and Sinners.