Feira do Livro é prolongada até 13 de junho

A Feira do Livro vai ser prolongada até 13 de junho, anunciou a organização esta terça-feira. No sábado, a Feira fechou mais cedo devido aos festejos do Benfica no Marquês de Pombal.

No dia da inauguração da Feira, dia 25 de maio., Carlos Moedas lançou a hipótese de dois dias extra de evento na eventualidade do Benfica se sagrar campeão.

"Após a auscultação de todos os envolvidos, entre participantes, editores, livreiros e restantes parceiros, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) foi sensível à vontade da esmagadora maioria e vai manter a Feira aberta ao público por mais dois dias", anunciou a organização da Feira do Livro.

A programação cultural também se vai prolongar durante estes dias adicionais com vários dos eventos anulados a serem remarcados.

A Feira do Livro estava prevista terminar no dia 11 de junho.