Feira de Santarém: êxitos de Moura Jr., Salgueiro da Costa, forcados de Santarém e Murteira Grave

A Feira de Santarém arrancou no passado dia 3 de junho com a Corrida dos Agricultores (CAP), com meia casa forte, com mais de 7000 entradas vendidas, meio ensombrada pela muita chuva que caiu copiosa na primeira parte. Dos toiros em concurso, bem apresentados no seu conjunto, de salientar tão-somente os exemplares de Murteira Grave e de Herdeiros de Manuel e Mário Vinhas, com destaque para o primeiro, bravo, que cumpriu do início ao fim da lide, respondendo com nobreza aos castigos, com iniciativa e prontidão na investida e que veio, merecidamente, a ganhar o prémio em disputa de melhor toiro da corrida.

Cavaleiros

João Moura Júnior, a quem saiu claramente o melhor lote da corrida, teve uma lide conseguida no quinto da tarde, o de Murteira Grave. De boa nota o primeiro curto com o Jet Set, atacando em tábuas em terrenos de compromisso e que resultou emocionante, determinando, por isso, que a música tocasse e um último palmo com o Hostil, com que rematou a lide, cingido e com verdade, depois de duas mourinas, com bom acolhimento do público, mas sem o brilho e emoção costumados.

No seu primeiro e segundo da tarde, o de Vinhas, um toiro que veio sempre em crescendo, fora o segundo curto, nos médios, com algum som e ao estribo, nada mais houve de relevante. Rui Fernandes, que iniciou a lide do seu primeiro, de Manuel Veiga, debaixo de uma carga de água e com a primeira debandada do público, apenas de destacar o seu primeiro curto, com valor e conseguido.

No quarto da tarde, de Herdeiros de António Silva, muito manso e sem acometer, foi-lhe impossível ter êxito. Também a João Ribeiro Telles lhe saiu um lote adverso, com o terceiro, de Assunção Coimbra, de mais a menos e de pouca investida, em que lhe foi possível tão-somente cravar um bom segundo curto. No seu último, de Veiga Teixeira, pesado, que parecia auspicioso, atenta a sua saída impetuosa, o ginete de Coruche, após tê-lo esperado à porta gaiola, com uma brega muito cingida à garupa, fina, ligada e de enorme qualidade, rematou com um comprido que emocionou. Porém, o toiro, a partir daí, veio sempre de mais a menos, refugiando-se em tábuas e investindo sem franqueza, obrigando o cavaleiro a uma lide esforçada, mas em que o brilho se tornava impossível, não obstante o segundo curto, ao pitón contrário e a consentir com verdade, determinando que a música tocasse, e o último, com que rematou, já no Ilusionista, e que, não obstante a pouca colaboração do seu opositor, resultou emocionante tendo o público replicado com uma ovação unânime.

Forcados

Pegaram os Grupos de Forcados Amadores de Santarém e de Montemor-o-Novo, numa atuação mais conseguida dos primeiros:

1.º Salvador Ribeiro de Almeida, de caras, à primeira tentativa, chamando de largo, carregando, recuando e recebendo adequadamente nos médios, com ajuda eficaz de Pedro Dias Ferreira, sem que o toiro derrotasse na viagem (volta);

2.º Francisco Borges, de caras, à primeira tentativa, primoroso, chamando de largo, carregando bem, esperando e mandando na investida, recuando rápido e em curto, fechando-se num ápice à córnea e muito bem acoplado, com o Grupo a ajudar eficientemente (volta);

3.º Caetano Gallego, de caras, à primeira tentativa, chamando de largo, recuando e recebendo de forma acoplada e segura, com uma boa primeira ajuda de José Fialho; (volta)

4.º Vasco Ponce, de caras, à segunda tentativa, depois de uma primeira, em que, de largo, carregou tardiamente depois de o toiro investir por sua iniciativa, a trote, e recuando pouco, saindo ao segundo derrote; na segunda tentativa, após mudança de colocação do toiro, entrando mais nos terrenos do toiro, que reuniu alto e sobre o pitón esquerdo sem possibilitar que forcado se fechasse; à terceira e recolocando o toiro, desta feita à Presidência e nos tércios, carregando em curto, recuando e fechando-se bem à córnea, com uma grande primeira ajuda do cabo António Pena Monteiro e com o Grupo a ajudar eficientemente (silêncio)

5.º Francisco Cabaço, de caras, à segunda tentativa, com o toiro colocado nos tércios, chamando serenamente e carregando com decisão, aguentando a investida, fechando-se primorosamente à barbela, sem o toiro derrotar na viagem e sendo ajudado por Manuel Lopo de Carvalho e pelo Grupo cá atrás eficientemente; na primeira, carrega algo precipitadamente, recuando tardiamente e determinando uma reunião alta, sem permitir fechar-se; (volta)

6.º José Maria Pena Monteiro, de caras, à segunda tentativa, com o toiro colocado nos tércios, de largo, carregando bem e fechando-se com valor sobre o corno esquerdo, com ajuda eficiente do Grupo; na primeira, carrega já tardiamente, com o toiro a medir e curto na investida, suportando três derrotes duros até ao Grupo, que ajudou ineficientemente. (volta)

Casa cheia

A segunda corrida, no feriado nacional de 10 de junho, com uma entrada muito forte, praticamente cheia, com cerca de 10500 entradas. Os toiros, todos de António Raúl de Brito Paes, bem apresentados e de jogo uniforme, com destaque para o terceiro, bravo, codicioso e pronto nas investidas ao longo de toda a lide, proporcionando da parte de João Salgueiro da Costa, em nosso entender, os melhores ferros da corrida e da Feira. O triunfo coube inteiramente ao Grupo de Forcados Amadores de Santarém em dia de festa, com a passagem de testemunho do Cabo João Grave (que proporcionou a melhor pega da tarde) a Francisco Figueiredo (Graciosa), pegando cinco dos seis toiros à primeira tentativa.

Cavaleiros

João Salgueiro da Costa, com o melhor lote, teve um êxito redondo no seu primeiro e terceiro da tarde, bravo, que entrou algo distraído mas que, depois, se revelou pronto e de investida franca, com dois compridos no Chacal, com verdade, dando a iniciativa ao toiro e três curtos, já no L"Amorino, o primeiro de poder a poder, enorme, e os segundo e terceiros, ao pitón contrário, todos de primeira água. No sexto toiro, também nobre e manejável, andou mais discreto e incerto, tão-somente com um quarto curto de boa nota.

António Ribeiro Telles, a quem coube o pior lote, esteve discreto no seu primeiro, um toiro manso mas manejável, com um terceiro e quarto curtos de boa nota. No quarto da tarde, que veio a menos, relembramos o segundo curto, da Presidência para os médios e em que houve emoção. Pablo Hermoso de Mendoza, que iniciou a lide do seu primeiro com uma brega excelente no centro da praça, teve uma lide incerta, com um primeiro e terceiro curtos de boa nota, mas que não permitiram redondear faena. No quinto da tarde, não obstante algum êxito obtido com a preparação e a brega pré-ferragem, ladeando com hermosinas, que conquistaram as bancadas, com exceção do segundo comprido e do segundo curto, com alguma expressão, nos restantes faltou sítio e alguma verdade na colocação dos ferros.

Forcados

Pegou o Grupo de Forcados Amadores de Santarém, cujo Cabo João Grave se despedia, passando a chefiá-lo Francisco Figueiredo (Graciosa), numa atuação muito conseguida;

1.º Gonçalo Cunha Ferreira, de caras, à segunda tentativa, chamando de largo, carregando, recuando e recebendo adequadamente nos médios e à barbela, sem que o toiro derrotasse na viagem, depois de uma primeira tentativa em que esteve igualmente perfeito em todos os tempos e em que saiu cá atrás com o toiro já aparentemente submetido pelo Grupo; bem rabejado por David Romão (volta);

2.º Diogo Sepúlveda, de caras, à primeira tentativa, tecnicamente perfeita, chamando de largo, carregando bem, recuando rápido e fechando-se à barbela, com uma boa primeira ajuda de Manuel Quintella e com o Grupo a ajudar eficientemente, tendo sido rabejado com classe por Miguel Moura Tavares (volta);

3.º João Grave, de caras, à primeira tentativa, colocado nos tércios, chamando de largo, recuando e recebendo bem e como uma lapa à córnea, aguentando um derrote violento cá em cima, bem ajudado pelo Manuel Lopo Carvalho e pelo Grupo na viagem; (volta e ida aos médios)

4.º Francisco Figueiredo (Graciosa), de caras, à primeira tentativa, colocado nos tércios, carregando e recuando bem, reúne alto, fechando-se à córnea e mais sobre o braço direito, com uma ajuda eficiente de José Fialho (volta)

5.º Salvador Ribeiro de Almeida, de caras, à primeira tentativa, chamando de largo, com o toiro colocado em tábuas, carregando, recuando equilibrado e recebendo bem, com ajuda eficaz de todo o Grupo; (volta)

6.º Francisco Cabaço, de caras, à primeira tentativa, com o toiro colocado nos tércios, entrando nos terrenos do toiro, carregando com decisão, recuando e fechando-se rapidamente, com ajuda eficiente do Grupo. (volta)

Síntese das Corridas

Praça de Toiros de Santarém Monumental "Celestino Graça", Feira do Ribatejo

3 de junho de 2023 (Meia casa forte).

Toiros: 1.º, de Manuel Veiga, negro, 530 Kg; 2.º, de Herdeiros de Manuel e Mário Vinhas, negro, bragado, cornivuelto, 635 Kg; 3.º, de Assunção Coimbra, colorau, ojo de perdiz, listón, 490 kg; 4.º, de Herdeiros de António Silva, negro, 590 Kg; 5.º, de Murteira Grave, castanho, 535 Kg; 6.º, de Veiga Teixeira, negro, 630 Kg.

Cavaleiros: Rui Fernandes, de castanho e ouro, (volta e volta); João Moura Júnior, de grana e ouro (volta e volta) e João Ribeiro Telles, de bordéus e ouro (volta e volta).

Forcados: Todas de caras; Amadores de Santarém: Salvador Ribeiro de Almeida (volta), Caetano Gallego (silêncio) e Francisco Cabaço (volta); Amadores de Montemor-o-Novo: Francisco Borges (volta), Vasco Ponce (silêncio) e José Maria Pena Monteiro (volta).

10 de junho de 2023 (Três quartos de casa muito forte).

Toiros: todos de António Raúl de Brito Paes: 1.º, negro, 530 Kg; 2.º, de Herdeiros de Manuel e Mário Vinhas, negro, bragado, cornivuelto, 635 Kg; 3.º, de Assunção Coimbra, colorau, ojo de perdiz, listón, 490 kg; 4.º, de Herdeiros de António Silva, negro, 590 Kg; 5.º, de Murteira Grave, castanho, 535 Kg; 6.º, de Veiga Teixeira, negro, 630 Kg.

Cavaleiros: António Ribeiro Telles, de bordéus e ouro, (volta e volta); Pablo Hermoso de Mendoza, de azul e prata (volta e volta) e João Salgueiro da Costa, de bordéus e ouro (volta e volta).

Forcados: Todas de caras; Amadores de Santarém: Gonçalo Cunha Ferreira (volta), Diogo Sepúlveda (volta), João Grave (volta e ida aos médios), Francisco Figueiredo (Graciosa) (volta), Salvador Ribeiro de Almeida (volta) e Francisco Cabaço (volta).

Voltamos a realçar o enorme apreço para a organização da época pela "Associação Setor 9" que, sem fins lucrativos e revertendo todo o resultado líquido para a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, armou três cartéis de topo, consistentemente montados e que asseguraram, no seu todo, mais de 25.000 espectadores!