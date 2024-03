Face à IA e ao Algoritmo "será importante criarmos zonas de resistência física e mental, clareiras de silêncio"

Jorge Gomes Miranda, portuense, poeta e ex-crítico literário, assina um novo livro. Emoção Artificial envereda num mundo de máquinas e corpos conceptuais, observadores do homem no tempo presente. Uma obra poética que reflete sobre a Inteligência Artificial e o Algoritmo nas suas causas, consequências e apreensões. "Chegaremos um dia a dizer que um humano precisa de um robô, do mesmo modo que hoje sentimos que um humano necessita a seu lado de outro humano?", questiona o autor.