Extremadura espanhola comemora Dia de Portugal com programa virtual

O Dia de Portugal é comemorado também do outro lado da fronteira, onde mais de 20 mil jovens aprendem português, como contou Guillermo Fernández Vara, presidente da Extremadura espanhola, ao DN. Haverá música, literatura, cinema e visitas virtuais a museus, um programa que tem como protagonistas Lídia Jorge, Gonçalo M. Tavares, Helena Almeida e Jorge Roque.

Música

Colaboração entre músicos portugueses e extremenhos, que sublinham o vínculo entre Portugal e Espanha - ciclo "Grabando con artistas" da Orquestra da Extremadura que estreia um videoclip com a cantora e compositora de Badajoz, residente em Lisboa, Mili Vizcaíno.

No canal de Youtube do Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças estará disponível a colaboração do "Ensemble Sonido Extremo", um coletivo de músicos residentes na Extremadura que gravaram "Uma pequena rapsódia portuguesa"e que conta com a participação especial do cantor português Jorge Roque, numa versão atualizada de temas tradicionais portugueses.

Concerto ao vivo da "Short Stories Band", grupo formado por músicos de ambos lados da fronteira que apresentam o seu novo disco "Ikigai", no Templo de Diana de Mérida, no próximo 21 de junho.

Literatura

Colóquio literário Extremadura -Portugal no qual participa Lídia Jorge, que dialogará com o autor extremenho Juan Ramón Santos. A conversa será moderada pelo professor da Universidade de Évora e prémio Eduardo Lourenço, Antonio Sáez Delgado.

Gonçalo Tavares vai estar present na página do Facebook do "Plan de Fomento de la Lectura" a participar numa conferência sobre o corpo, a imaginação e a literatura, após a qual manterá um colóquio com o público que estiver a seguir o evento.

Cinema

A Filmoteca de Extremadura colocará à disposição nas suas redes sociais, a partir de 10 de junho, duas curtas-metragens portuguesas premiadas em diferentes festivais. Trata-se de "A gruta de Darwin", de Joana Toste e "Tocadora", de Joana Imaginário.

O realizador português Nuno Beato será o responsável pela apresentação das curtas-metragens.

Museus

Colóquio "Memoria portuguesa", de Antonio Franco,, uma referência nas relações culturais entre a Extremadura e Portugal.

O encontro virtual terá lugar a 11 de junho, e contará com a participação da atual responsável do MEIAC ((Museu Extremenho e Ibero-Americano de Arte Contemporânea), Catalina Pulido; o diretor da revista Suroeste, Antonio Sáez Delgado, o artista e crítico de arte António Cerveira e António Cachola, colecionista e impulsionador do Museu de Arte Contemporânea de Elvas (MACE).

O Centro de Artes Visuais Helga de Alvear organizou um workshop de fotografia Para

Helena Almeida: "¿Mi cuerpo soy yo?", no qual convida o público a enviar autorretratos,

autorrepresentações manipuladas digitalmente com pintura, desenhos ou objetos à maneira da artista portuguesa recentemente falecida.

O Museu Etnográfico de Olivença "González Santana" e o Museu das Ciências do

Vinho de Almendralejo também programaram atividades especiais para comemorar o Dia de Portugal.

Mais informações sobre o programa aqui.