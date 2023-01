Uma entrevistadora que faz com que os candidatos a um emprego digam tudo o que lhes vai na cabeça, sem filtro, um veterinário que consegue ouvir os pensamentos dos animais, uma dentista que produz instantaneamente bandas sonoras a partir do estado de espírito dos pacientes (se alguém estiver apavorado, ouvem-se notas de suspense, etc.), um homem capaz de transformar qualquer coisa num documento PDF, outro com dotes específicos para evacuar objetos em 3D, ou outro ainda com a particularidade de atravessar estruturas sólidas, apenas na condição de não ter qualquer roupa sobre o corpo - chato é quando, ao tentar atravessar uma parede, descobre que essa barreira de betão é mais grossa do que parecia e fica preso, com as nádegas expostas do lado da rua...

Estes são apenas alguns dos superpoderes aleatórios, uns mais hilariantes do que outros, contemplados pelo argumento originalíssimo de Extraordinária, a série britânica lançada pelo Disney+ que dá a este início de ano um bom augúrio. Digamos que depois do peso-pesado The Last of Us, da HBO Max, este peso-pluma em tom de comédia não podia ser um melhor antídoto para a depressão geral do tempo presente.