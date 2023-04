Exposição IMPERFEITA 1.3 aposta na coautoria como dimensão de inclusão

A IMPERFEITA 1.3 irá exibir pinturas, esculturas e instalações com obras da autoria de artistas apoiados por várias organizações de cariz social. Até 16 de abril o público poderá visitar a exposição na 284 Gallery, em Lisboa, sexta, sábado e domingo, com entrada gratuita.

David Reis Pinto realizou uma oficina com pessoas que frequentam a Fundação AFID Diferença, que promove a autonomia e o apoio social na saúde, na educação e na formação, procurando combater a exclusão. A proposta do pintor português cria uma atmosfera de companheirismo, em que todos são iguais pelo facto de poderem criar imagens livremente.

O projeto de Tim Madeira, em colaboração com a Associação Quinta Essência, resulta na visualidade conferida às quatro estações do ano, remetendo para a passagem do tempo. Ao mostrar que a arte une as pessoas em torno de objetivos comuns, o trabalho visual torna-se uma jornada individual e coletiva.

Já a proposta de Bráulio Moreira com a Fundação LIGA tem como base a liberdade e intitula-se As Mulheres da Minha Vida. Neste caso não se trata de um projeto de coautoria, mas sim de um artista que, com as suas limitações de saúde, cria um universo peculiar cujas individualidades das personagens são manifestadas pelas cores e pelos elementos visuais, numa narrativa assertiva e delicada.

Um dos pontos únicos destes projetos está no "284 Revela" - um filtro em realidade aumentada que pode ser acionado através do Instagram e que propõe a criação de uma camada da arte dos coautores sobre qualquer lugar do mundo. O projeto tem como objetivo incentivar experiências e valorizar o diverso, através de jornadas de autoconhecimento e de descoberta que vão além dos cinco sentidos

A IMPERFEITA 1.3. pode também ser visitada no "metaverso", integrado no projeto "284 Village". Para aceder a esse espaço imersivo, o visitante pode utilizar o link ou a aplicação para telemóveis Spatial.io, disponível na App Store e na Play Store.

Após dois anos com o foco na pintora Frida Khalo, a IMPERFEITA mantém o tributo à Arte de ser Mulher, desta vez com um ícone cultural contemporâneo que representa a liberdade de escolher como se envelhece e que desafia os estereótipos da idade, lembrando constantemente que isso não define uma mulher.

Fundado por Paulo André, empresário português, e por Adriana Scartaris, artista e empresária brasileira, o Coletivo 284 é um espaço singular, imersivo e intenso. Reúne um vasto leque de criativos, marcas e eventos personalizados e identitários, onde a colaboração diferenciada gera uma contribuição multidisciplinar potencialmente transformadora.