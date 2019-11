Ex-Monty Python Terry Gilliam ao ataque. "O politicamente correto de Hollywood é ridículo"

Terry Gilliam recebeu um prémio de carreira no Festival do Cairo

Após receber um prémio no Festival Internacional de Cinema do Cairo, o realizador Terry Gilliam falou em defesa de mais ação para conter as alterações climáticas e depois disparou em tom crítico. Atacou Donald Trump e denunciou o politicamente correto que vigora atualmente em Hollywood.

Falando na capital egípcia no dia em faz 79 anos, o cineasta norte-americano, conhecido por clássicos como "Brazil" e "Fear and Loathing in Las Vegas", não poupou críticas ao presidente dos EUA e elogiou o testemunho da ex-especialista da Casa Branca na Rússia, Fiona Hill, nas audiências de impeachment que decorrem no Congresso. "Se alguém derrubar Trump, será Fiona Hill", disse Gilliam no Cairo, citado pela AFP.

O diretor que fez parte dos célebres Monty Python recebeu um prémio de carreira no festival africano e abordou o impacto das alterações climáticas, considerando que o acordo de Paris de 2016 não foi suficiente para combater a degradação ambiental.

"Só temos este planeta e não há dúvida de que estamos com grandes problemas. Já ultrapassamos a marca do perigo", disse. "Continuamos a gastar biliões para tentar chegar a Marte mas, na época em que acontecer, este planeta já será parecido com Marte", acrescentou.

Prémio foi entregue na passada quarta-feira © EPA/KHALED ELFIQI

Sempre polémico, Gilliam ridicularizou as tentativas de tornar os filmes socialmente mais inclusivos, principalmente no que diz respeito a género e raça. "Em Hollywood, há muita pressão. Se alguém criar um personagem transexual, então tem que ter um ator transexual. É ridículo. E se quiser ter um serial-killer, precisa de um ator que tenha assassinado muitas pessoas? É ilógico", disse à AFP.

Referiu-se depois à atriz Zoe Saldana, que foi criticada por interpretar a cantora de soul Nina Simone, dizendo que ela foi atacada injustamente, por ter escurecido a pele para obter o papel. "Se eu vou interpretar um italiano num filme, claro que vou escurecer a minha pele, para tentar parecer uma pessoa do mediterrâneo", afirmou.

No ano passado, Terry Gilliam provocou uma tempestade ao dizer que atrizes ambiciosas "pagaram o preço" ao fazer sexo com o executivo de cinema Harvey Weinstein. Desde então, não fez mais este tipo de comentários, descrevendo agora Weinsten como um "verdadeiro monstro", mas admitiu que um comportamento semelhante na indústria cinematográfica é provavelmente inevitável. "Hollywood sempre foi e provavelmente continuará a ser sobre poder. E o poder é sempre um abuso", disse.

O festival do Cairo, que prossegue até 29 de novembro, foi o primeiro festival de cinema árabe a assinar o Compromisso de Paridade de Género, lançado no ano passado no Festival de Cannes. O compromisso visa promover a igualdade de género na produção de filmes após o escândalo Weinstein e o #MeToo.

O último filme de Gilliam, "O Homem que Matou Dom Quixote", foi alvo de uma batalha judicial com o produtor português Paulo Branco que se desentenderam e lutam nos tribunais pelos direitos do filme.