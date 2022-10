Evilution: um alerta para os excessos e decadência

Os novos e exclusivos trash animals [animais de lixo]de Bordalo II chegam ao Edu Hub Lisbon com uma mensagem de alerta para o excesso de lixo no mundo. Evilution, um trocadilho entre a evolução e a decadência humana, estará patente a partir de hoje e até 11 de outubro, numa exposição gratuita, e conta com o patrocínio da Lisbon International School e do Martinhal Resorts.

Artur Bordalo, ou Bordalo II, é um artista português conhecido pelas esculturas de grande escala de animais feitas de lixo urbano que encontra espalhado pela cidade. O nome Bordalo II é uma homenagem ao seu avô, o pintor Real Bordalo, mantendo o seu legado. Desde 2012, Bordalo já reutilizou cerca de 115 toneladas de materiais.

A exposição Evilution está dividida em cinco momentos diferentes, revelando novas facetas do artista. A primeira parte da exposição é inspirada num museu enigmático e de forma acolhedora estão presentes três séries de Small Trash Animals: Neutral, com o plástico pintado mais realista; os Half-Half, com metade pintada e metade com as cores originais dos materiais, e Plastic, que mostra os animais feitos de plásticos mas não pintados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Num segundo momento é possível encontrar esculturas feitas com material biodegradável, como pedra, de desperdício de pedreira, e madeira, reutilizada. Este são materiais que o artista até agora nunca tinha usado .

Seguindo o percurso da exposição, passa-se à fase dos pixels, onde as peças não conseguem ser percetíveis sem a ajuda de uma câmara de telemóvel. A ideia é que o público se afaste das esculturas para estas ganharem forma. "É uma série nova, que tinha sido testada em estúdio há muito tempo, mas nada como ter um espaço grande e amplo para as pessoas se poderem afastar e verem", explicou Bordalo II durante a visita guiada a jornalistas

Nesta mesma zona, as peças são feitas com uma repetição do mesmo material: uma peça com apenas latas ou outra apenas com pneus. Os materiais utilizados em cada peça são sempre objetos do dia a dia que estão constantemente a ser deitados fora.

Uma das peças é feita com latas de tinta e envolve os graffiti . Bordalo II fez a proposta a alguns grafiteiros: por cinco latas vazias, ofereceu-lhes uma lata cheia. Uma forma que arranjou de alertar para as latas de tinta espalhadas pela cidade.

O terceiro momento inclui um pequeno filme de sete minutos feito durante a pandemia. Um vídeo que mostra as esculturas a ganharem vida numa cidade vazia. As peças passam por estações de transportes e pelas ruas sempre iluminadas. "Ter a cidade vazia é algo inédito, um cenário apocalíptico. Os animais começaram a ocupar o espaço onde as pessoas não estavam", explicou.

Saindo da sala escura, os protagonistas do vídeo estão expostos no Edu Hub Lisbon. Duas das peças presentes no vídeo não estão expostas por terem sido perdidas e são assim homenageadas com um desenho a vermelho. Para Bordalo II, depois de os bichos invadirem a cidade e se divertirem, os humanos tiveram tempo para pensar na vida. "Agora vemos que conseguimos mudar algumas coisas, mas continuamos a viver exatamente da mesma forma."

"Nos últimos anos, a nível político e social, estamos a andar para trás"

Em conversa com o DN, Bordalo II explica a razão desta exposição e a sua preocupação com o futuro da sociedade e do planeta.

© Pedro Rocha/Global Imagens

Evilution é um trocadilho. O que significa?

A questão: o que é uma evolução? A evolução supostamente é algo bom, mas será mesmo? Pode não ser! Acho que chegámos a um nível da nossa evolução que entrámos em decadência. Parece que nos últimos anos, quer a nível político quer social, estamos a andar para trás. Há coisas que pareciam adquiridas e que afinal já não são, questões como aborto, como a imigração, etc. Agora há coisas que demoram imensos séculos a conseguir e que depois ficam na mesma ou perdem-se em meia dúzia de discursos de pessoas populistas e idiotas. Acho que devemos refletir sobre o tempo que vivemos

Como surgiu a ideia para fazer esta exposição?

A ideia surgiu ainda antes da pandemia, pois estava na altura de fazer uma exposição em Lisboa. Tinham passado dois ou três anos desde a última. Entretanto foi tudo adiado. Foi mau na altura mas bom nos dias que correm, porque me deu tempo para repensar o que estava a fazer e o que queria fazer e criei uma série de novas coisas que na altura não iria expor. Há males que vêm por bem. O ter adiado a exposição deu-me a hipótese de fazer uma data de coisas que na altura não tinha pensado se as iria executar.

É um regresso a expor em Portugal. Qual a avaliação do estado da arte em Portugal?

Acho que há muita coisa interessante a ser feita e há alguns miúdos novos a fazerem coisas com bastante potencial. Uma das coisas que pretendo fazer no final da exposição é ter um artista que eu apresento. Portanto, noutro espaço, a seguir, iremos ter outra exposição com um artista novo, que não é conhecido. Acho que há miúdos novos a fazer coisas fixes que não se podem deixar castrar pelas instituições mais quadradas e têm de fazer e trabalhar no que acreditam, sem medo.

Porquê a escolha desta mensagem sobre excesso?

Acho que, quando tu tens um trabalho artístico e tens visibilidade, deves falar de coisas que sejam relevantes. É um tema relevante. Nunca quis fazer uma coisa superficial e bonita para as pessoas verem e ficarem agradadas. Acho que essa parte é importante como início, mas também é importante que tenha uma mensagem para as pessoas verem e refletirem. Especialmente nos dias que correm. Estamos numa fase de transição em que das duas uma: ou empreendemos uma ação rápida ou o mundo vai deixar de ser um sítio habitável. O mundo não acaba, mas muitas espécies vão desaparecer, incluindo nós. Parece que estamos a fazer uma autodestruição com este esmifrar e explorar do mundo. Chegámos a uma altura em que começamos a ver e a sentir na pele, aqui no primeiro mundo, as coisas que estão a acontecer pela forma como esmiframos o mundo.

Em relação à parte dos pixels, estão telemóveis desenhados no chão para as pessoas os usarem. Porquê incorporar os telemóveis?

Havia uma dúvida inicial, que era: devemos incentivar as pessoas a mexer no telemóvel? Diria sempre que não, porque as pessoas já vão mexer no telemóvel. No entanto, aquelas peças precisam de um distanciamento para tu as entenderes. Em vez de telefone, vou falar da câmara. Uma câmara dá-te esse distanciamento. Tu vês aquilo num ecrã pequenino, nós vemos a vida a passar no scroll e num ecrã pequeno conseguimos perceber exatamente o que lá está. Por isso é preciso criar um distanciamento de certos materiais para ver as peças.

Porque é que algumas peças estão divididas entre uma parte pintada e outra não?

É uma série intermédia em que crio uma dualidade entre os materiais em bruto, como eles são com as cores que têm, com os claros e escuros, para que se perceba o que é. Do outro lado temos os materiais idênticos mas pintados, para que se consiga uma forma mais orgânica e mais próxima da realidade. É a anatomia real do animal.

Em relação ao vídeo, porquê fazer esse vídeo e exibi-lo nesta exposição?

O vídeo foi filmado no final da pandemia. Foi no final da primeira quarentena, em que foi aproveitado o facto de o espaço público estar muito vazio, e achei que um vídeo destes tinha mais potencial em fazer parte de uma exposição do que ser colocado às postas noutro lado.

Nos Trash Animals, qual o material mais usado?

O material de pesca que recolho nas praias. Muito do lixo que se encontra nas praias está relacionado com a atividade piscatória. Depois há coisas que vais sempre encontrando, como garrafas, embalagens... tanta coisa. Na exposição é preciso olhar de uma forma mais atenta como as coisas são, porque estão cortadas para formar os personagens. É muita coisa, mas também há maioritariamente plásticos.

Todas as peças representam animais. De onde vem o fascínio?

A ideia é tu dares uma voz àqueles que não a têm. Tu fazes quase como um tributo às personagens que são devastadas pela ação do homem e que vivem nesse espaço, de que a contaminação, o lixo, tomaram posse.

Em relação ao tributo, o que é que diria o teu avô [Real Bordalo] disto?

Do que ele viu, quando ele ainda era vivo, gostou do que eu estava a fazer. Houve uma vez que fiz uma série de trabalhos com umas personagens pequeninas, em que era o meu avô a pintar num ateliê, a minha avó a trazer torradas e eu, atrás dos pincéis, a desarrumar aquilo tudo.

Qual o destaque desta exposição?

Não vou dizer. As pessoas têm de vir e ver.

mariana.goncalves@dn.pt