E se...? E se o 25 de Abril não tivesse acontecido? E se tivesse surgido uma ordem mundial que nos tirasse a liberdade? Sim, tudo isso acontece em Evadidos, a nova longa-metragem de Bruno Gascon, o realizador de Carga, atualmente, a meio da rodagem de um projeto que devolve o cinema português às belas paisagens de Barcelos.



Estamos numa tarde quente de abril, nesta segunda-feira de muitos desconfinamentos e onde uma equipa de cinema experiente mas jovem roda o terceiro filme deste cineasta que acabou de vir do Festival Barcelona Sant-Jordi, onde apresentou o seu filme anterior, Sombra, drama duro sobre uma mãe que vê o seu filho desaparecer. Sombra só estreia em outubro, mas Carga, o seu filme anterior, já era outra amostra de dureza, sobretudo na descrição sobre as redes de prostituição de mulheres na Europa. Agora, a ideia é apostar num filme-conceito que nos leva até a uma distopia: uns anos 1980 corrompidos com uma ditadura que nos tira a liberdade de expressão. Atores, produtores e também o realizador sabem que é complexo explicar esta espécie de fantasia que imagina um passado recente com sombras de uma metáfora atual.



Tomás Alves, o ator principal, é direto: "O Mário é um ex-professor com um sentido de justiça muito fervilhante. Quando a história começa já não é professor, é antes uma espécie de gestor de uma carpintaria, tendo ao mesmo tempo uma atividade em prol da liberdade. Estamos nos anos 1980 num regime bastante apertado, enfim, um regime fascista, mas que poderia ser nos dias de hoje, sobretudo com o que tem acontecido com a extrema-direita. É como se fosse um pesadelo real bastante pesado."

De Barcelos chega-nos Evadidos, pesadelo retrofascista no qual o truque é não se saber muito. Filmagens quase na base do secretismo com todos os cuidados sanitários.