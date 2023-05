Eurovisão. Mimicat deu o 23º lugar a Portugal e Suécia ganhou pela 7ª vez

Sete anos depois, a Suécia voltou a vencer o Festival Eurovisão da Canção, com o tema "Tatoo", de Loreen, cantora que já em 2012 dera uma vitória aos suecos, com "Euphoria".

Com este triunfo, a Suécia iguala o número de vitórias da Irlanda, com sete. E Loreen torna-se a segunda intérprete na história da Eurovisão a repetir um triunfo, depois do irlandês Johnny Logan, em 1980 e 1987.

O tema sueco obteve 583 pontos. Em segundo ficou a Finlândia, com 526, e em terceiro Israel, com 362.

Portugal ficou em 23º no concurso realizado esta ano em Liverpool, no Reino Unido, país que serviu de anfitrião pela impossibilidade de a Ucrânia, vencedora do ano passado, receber o evento.

A música Ai Coração, de Mimicat, foi a 18ª mais votada pelos júris dos diversos países, com 43 pontos. No televoto, a canção portuguesa recebeu apenas mais 16 pontos, para um total de 59 pontos.

Os 26 países em competição foram, por ordem de apresentação: Áustria, Portugal, Suíça, Polónia, Sérvia, França, Chipre, Espanha, Suécia, Albânia, Itália, Estónia, Finlândia, República Checa, Austrália, Bélgica, Arménia, Moldávia, Ucrânia, Noruega, Alemanha, Lituânia, Israel, Eslovénia, Croácia e Reino Unido.

"Ai Coração", de Mimicat, foi a música portuguesa escolhida em março, no Festival da Canção, para representar Portugal em Liverpool, na edição deste ano da Eurovisão.

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Em 2017, venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.

Em 2022, Portugal esteve representado por "Saudade, saudade", de Maro, que alcançou o 9.º lugar no concurso, numa edição ganhar pela Ucrânia.

Por isso, a Ucrânia deveria acolher este ano o concurso, mas a guerra que assola o país acabou por levar a organização a decidir que seria o Reino Unido, segundo classificado, o país anfitrião.