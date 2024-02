Estrela do hip-hop Sean 'Diddy' Combs acusado de violação pela cantora Cassie

Na denúncia de 35 páginas, é referido que a estrela do hip-hop sujeitou a cantora a espancamentos selvagens, a encheu de drogas e a forçou a fazer sexo com outros homens. ​​ Puff Daddy nega as acusações.