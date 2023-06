Estrela de 'Tiger King' condenada nos EUA por tráfico de vida selvagem

Um treinador de animais selvagens que apareceu na série da Netflix "Tiger King", Doc' Antle, foi condenado por tráfico de vida selvagem na Virgínia, anunciou o gabinete do procurador-geral.

Bhagavan "Doc" Antle foi acusado de comprar ilegalmente filhotes de leão ameaçados de extinção no Condado de Frederick, Virgínia, para exibição e lucro no seu zoológico na Carolina do Sul, disse em comunicado o procurador-geral da Virgínia, Jason Miyares.

Dono do Myrtle Beach Safari, Antle apareceu em "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness", uma minissérie documental da Netflix focada em criadores de tigres.

A promotora Michelle Welch disse que o lucrativo zoológico de Myrtle Beach Safari motivou Antle a manter um abastecimento constante de filhotes de leões imaturos que comprava no Wilson's Wild Animal Park, perto de Winchester, chamando o acordo de "oleoduto de filhotes" da Virgínia à Carolina do Sul.

Quando Antle e Keith Wilson, ex-proprietário do parque, começaram a fazer negócios em 2015, ainda era legal comprar e vender leões, disse Michelle Welch, mas em dezembro de 2015 os leões foram designados espécie em extinçã, só podendo ser comercializados entre zoológicos e reservas de vida selvagem que integram um programa de reprodução licenciado.

Segundo a promotora, houve três trocas ilegais de filhotes em 2017, 2018 e 2019.

O júri condenou na sexta-feira Antle por duas acusações de crime, cada uma de tráfico de animais selvagens e conspiração para o tráfico de animais selvagens, e absolveu-o de cinco acusações de crueldade contra animais.

O juiz Alexander Iden rejeitou quatro acusações adicionais de maus crueldade contra animais e todas as acusações contra as suas duas filhas adultas, segundo o The Winchester Star.